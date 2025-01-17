vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 11:01

Published 17 января, 11:01

Modified 17 января, 11:01

Updated 17 января, 11:01

Картина дня в Приморье: иностранный преступник, «золотые» тушки и студия за 200 тысяч

Картина дня в Приморье: иностранный преступник, «золотые» тушки и студия за 200 тысяч

17 января 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Иностранный преступник

Сотрудники полиции Приморья нашли и задержали опасного иностранца. Мужчину объявили в международный розыск, его искал Интерпол.

Опасного иностранного преступника искал Интерпол: его задержали в Приморском крае
Узнать подробнее

«Золотые» тушки

Свыкнуться с умопомрачительными ценами на овощи сложно. Но заоблачная стоимость еще одного весьма популярного продукта вновь удивляет жителей Владивостока.

«Я дурею с этой прикормки»: «золотые» тушки для богачей появились в Приморье — фото
Узнать подробнее

Студия за 200 тысяч

На сайте «Фарпост» появилось объявление о сдаче студии за рекордные 200 тысяч рублей. Эта квартира находится далеко не в центре города, а на Седанке.

200 тыс. за студию: обзор рынка арендной недвижимости Владивостока в начале 2025
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: тигр на пороге, раненые звери и ужасный случай с ребенкомКартина дня в Приморье: экстренная посадка, жутко дорогая авария и аномальная зимаКартина дня в Приморье: обрушение школы, элитные яйца и смерть Деда Мороза
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика