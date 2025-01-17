Картина дня в Приморье: иностранный преступник, «золотые» тушки и студия за 200 тысяч

Posted 17 января, 11:01
Published 17 января, 11:01
Modified 17 января, 11:01
Updated 17 января, 11:01
Иностранный преступник
Сотрудники полиции Приморья нашли и задержали опасного иностранца. Мужчину объявили в международный розыск, его искал Интерпол.
«Золотые» тушки
Свыкнуться с умопомрачительными ценами на овощи сложно. Но заоблачная стоимость еще одного весьма популярного продукта вновь удивляет жителей Владивостока.
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На сайте «Фарпост» появилось объявление о сдаче студии за рекордные 200 тысяч рублей. Эта квартира находится далеко не в центре города, а на Седанке.