Кому сказать спасибо, что живой: во Владивостоке будут петь на улице в мороз

Posted 17 января, 01:23
Published 17 января, 01:23
Modified 17 января, 01:25
Updated 17 января, 01:25
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: концерт, посвящённый 87-летию со дня рождения великого барда, знаменитого артиста Владимира Высоцкого, соберёт в сквере приморских авторов-исполнителей, любителей авторской песни и поклонников творчества Владимира Семеновича.
Они будут читать стихи Высоцкого, петь его песни и песни других знаменитых советских бардов. И все это — в течение четырёх часов, с 14 до 18.
Вход и участие, разумеется, свободные.
Каждый год — уже более 10 лет — в Театральном сквере Владивостока, где в 2013 году был открыт «поющий» памятник Владимиру Высоцкому (напомним, здесь постоянно звучат по трансляции песни барда в его исполнении), 25 января и 25 июля (в день памяти Владимира Семёновича) собираются любители авторской песни, поклонники поэта и артиста.
И никакие погодные неприятности не помеха! Впрочем, пока что на 25 января синоптики обещают хотя и морозную, но без осадков погоду.
Приходите в Театральный сквер согреться песнями, которые помнят и любят поколения россиян!
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