vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 01:23

Published 17 января, 01:23

Modified 17 января, 01:25

Updated 17 января, 01:25

Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдёт на открытом воздухе во Владивостоке

Кому сказать спасибо, что живой: во Владивостоке будут петь на улице в мороз

17 января 2025, 01:23
Фото: vostokmedia.com.

Концерт памяти Владимира Высоцкого пройдёт на открытом воздухе во Владивостоке

Сюжет
Концерт
25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в сквере у памятника поэту во Владивостоке состоится традиционный концерт под открытым небом. В любой мороз и в любую погоду.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: концерт, посвящённый 87-летию со дня рождения великого барда, знаменитого артиста Владимира Высоцкого, соберёт в сквере приморских авторов-исполнителей, любителей авторской песни и поклонников творчества Владимира Семеновича.

Они будут читать стихи Высоцкого, петь его песни и песни других знаменитых советских бардов. И все это — в течение четырёх часов, с 14 до 18.

Вход и участие, разумеется, свободные.

Каждый год — уже более 10 лет — в Театральном сквере Владивостока, где в 2013 году был открыт «поющий» памятник Владимиру Высоцкому (напомним, здесь постоянно звучат по трансляции песни барда в его исполнении), 25 января и 25 июля (в день памяти Владимира Семёновича) собираются любители авторской песни, поклонники поэта и артиста.

И никакие погодные неприятности не помеха! Впрочем, пока что на 25 января синоптики обещают хотя и морозную, но без осадков погоду.

Приходите в Театральный сквер согреться песнями, которые помнят и любят поколения россиян!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как китайская культура заполонит Владивосток.

Китай захватит Владивосток 27 января: на целую неделю и очень культурно
Узнать подробнее
#Новости#Культура#Владивосток#Концерт#Владимир Высоцкий#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика