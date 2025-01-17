Кому сказать спасибо, что живой: во Владивостоке будут петь на улице в мороз

Каждый год — уже более 10 лет — в Театральном сквере Владивостока, где в 2013 году был открыт «поющий» памятник Владимиру Высоцкому (напомним, здесь постоянно звучат по трансляции песни барда в его исполнении), 25 января и 25 июля (в день памяти Владимира Семёновича) собираются любители авторской песни, поклонники поэта и артиста.