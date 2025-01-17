Конфликтных тигров в Приморском крае будут опережать

Здесь есть несколько важных моментов: тигр не пришёл в деревню или село, чтобы напасть на человека, их встреча случилась в лесном массиве, на замерзшей реке посреди тайги. Отправляясь в тайгу, человек всегда должен помнить о возможных опасностях. И речь не только о тиграх, но и, например, о медведях, которые нередко, особенно летом, нападают на людей.