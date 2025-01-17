Конфликтных тигров в Приморском крае будут опережать

Posted 17 января, 05:01
Published 17 января, 05:01
Modified 17 января, 05:03
Updated 17 января, 05:03
В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: проблема конфликтных тигров решается в регионе масштабно и методично.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко уже объявил о существенном увеличении штата регионального охотнадзора более чем на 40 человек, создании дополнительных мобильных групп, оснащенных необходимой техникой и оборудованием. Они будут работать на опережение.
Кроме того, в крае будет усилена работа по увеличению кормовой базы тигра — в основном это копытные и кабаны. Увы, африканская чума свиней, завезенная в Приморье, как и в другие регионы России, как Мамай прошлась по численности поголовья кабанов в тайге. Изменение кормовой базы не могло не сказаться на поведении и пищевых привычках полосатых хищников.
— Поголовье снизилось с 50 тысяч особей до 14 тысяч особей. На протяжении последних трех лет мы наблюдаем рост численности кабанов, но незначительный. Сейчас мы входим в фазу очередных зимних маршрутных учетов, и к апрелю будет понятно, в каком состоянии у нас находится популяция кабана. Однако запрет охоты на кабана, который сейчас действует до осени 2025 года, однозначно будет продлеваться, — рассказал Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.
Также замминистра подчеркнул, что в ведомстве тщательно проанализировали историю с тигром, который напал на человека в Дальнереченском районе.
Здесь есть несколько важных моментов: тигр не пришёл в деревню или село, чтобы напасть на человека, их встреча случилась в лесном массиве, на замерзшей реке посреди тайги. Отправляясь в тайгу, человек всегда должен помнить о возможных опасностях. И речь не только о тиграх, но и, например, о медведях, которые нередко, особенно летом, нападают на людей.
— Необходимо осознавать риск встречи с дикими животными, — подчеркнул заместитель руководителя минлесхоза.
Кроме того, тигр был ранен каким-то другим человеком, возможно, браконьером. Животное уже видело в людях врага.
Специалисты поясняют: приморцам придется соседствовать с тиграми, хотят они того или нет. Тигров, кстати, никто не спрашивал, нравится ли им соседство с человеком. Но шутки шутками, а понимать важно следующее: всех тигров на территории Приморского края никто не будет отлавливать и вывозить. Тем более не может быть и речи об их отстреле, уничтожении популяции краснокнижного хищника.
Другое дело, что следует принять меры по предотвращению возникновения конфликтных ситуаций, действовать на опережение, управлять популяцией.
— В ближайшее время мы проведем совещание по взаимодействию органов охотнадзора, полиции и местного самоуправления в случае с появлением конфликтного тигра. Важно, чтобы все знали, как действовать, и действовали слаженно, — сказал Филипп Шутов.
Также, начиная со следующего, 2026 года, по решению Губернатора Приморья учет тигров будет проводиться один раз в два года. До этого сплошной учет проводился один раз в десять лет.
Эксперты также дали советы жителям отдалённых районов края, населённых пунктов, стоящих на границе с тайгой.
— Одной из главных причин выхода тигра в населенные пункты является то, что люди оставляют собак на улице. Поэтому необходимо закрывать собак и домашний скот на ночь, так как тигр — ночное животное. Случаев нападения днем — единицы, в основном они происходят в ранее утро. Тогда нам будет гораздо проще работать и отлавливать конфликтных животных, — сказал руководитель дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Максим Белоус.
Также он посетовал на огромное количество ложных слухов о появлении тигра в том или ином районе края и откровенных фейков. Они отвлекают охотнадзор от реальной работы, выезжая на проверки липовых сообщений.
Специалисты также добавили, что, как показывает опыт, транслокация (перемещение) тигров является эффективным решением в случае с конфликтными особями, которые выходили в населенные пункты. По статистике, подчеркнули эксперты, тигры, которых переселили в другие районы, стараются больше не выходить к людям, на дорогу и к населенным пунктам.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как история о тигре оказалась фейком.