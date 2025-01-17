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Posted 17 января, 05:01

Published 17 января, 05:01

Modified 17 января, 05:03

Updated 17 января, 05:03

Проблему конфликтных тигров в Приморском крае решают системно

Конфликтных тигров в Приморском крае будут опережать

17 января 2025, 05:01
Фото: Изображение Midjourney.

Проблему конфликтных тигров в Приморском крае решают системно

Сюжет
Тигр
Приморский край — исконная зона обитания тигров. И краснокнижные хищники жили и будут жить в тайге — под охраной закона. А вот научиться предотвращать конфликтные ситуации с тигром — задача человека.

В пресс-службе правительства Приморского края подчеркнули: проблема конфликтных тигров решается в регионе масштабно и методично.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уже объявил о существенном увеличении штата регионального охотнадзора более чем на 40 человек, создании дополнительных мобильных групп, оснащенных необходимой техникой и оборудованием. Они будут работать на опережение.

Кроме того, в крае будет усилена работа по увеличению кормовой базы тигра — в основном это копытные и кабаны. Увы, африканская чума свиней, завезенная в Приморье, как и в другие регионы России, как Мамай прошлась по численности поголовья кабанов в тайге. Изменение кормовой базы не могло не сказаться на поведении и пищевых привычках полосатых хищников.

— Поголовье снизилось с 50 тысяч особей до 14 тысяч особей. На протяжении последних трех лет мы наблюдаем рост численности кабанов, но незначительный. Сейчас мы входим в фазу очередных зимних маршрутных учетов, и к апрелю будет понятно, в каком состоянии у нас находится популяция кабана. Однако запрет охоты на кабана, который сейчас действует до осени 2025 года, однозначно будет продлеваться, — рассказал Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Также замминистра подчеркнул, что в ведомстве тщательно проанализировали историю с тигром, который напал на человека в Дальнереченском районе.

Здесь есть несколько важных моментов: тигр не пришёл в деревню или село, чтобы напасть на человека, их встреча случилась в лесном массиве, на замерзшей реке посреди тайги. Отправляясь в тайгу, человек всегда должен помнить о возможных опасностях. И речь не только о тиграх, но и, например, о медведях, которые нередко, особенно летом, нападают на людей.

— Необходимо осознавать риск встречи с дикими животными, — подчеркнул заместитель руководителя минлесхоза.

Кроме того, тигр был ранен каким-то другим человеком, возможно, браконьером. Животное уже видело в людях врага.

Специалисты поясняют: приморцам придется соседствовать с тиграми, хотят они того или нет. Тигров, кстати, никто не спрашивал, нравится ли им соседство с человеком. Но шутки шутками, а понимать важно следующее: всех тигров на территории Приморского края никто не будет отлавливать и вывозить. Тем более не может быть и речи об их отстреле, уничтожении популяции краснокнижного хищника.

Другое дело, что следует принять меры по предотвращению возникновения конфликтных ситуаций, действовать на опережение, управлять популяцией.

— В ближайшее время мы проведем совещание по взаимодействию органов охотнадзора, полиции и местного самоуправления в случае с появлением конфликтного тигра. Важно, чтобы все знали, как действовать, и действовали слаженно, — сказал Филипп Шутов.

Также, начиная со следующего, 2026 года, по решению Губернатора Приморья учет тигров будет проводиться один раз в два года. До этого сплошной учет проводился один раз в десять лет.

Эксперты также дали советы жителям отдалённых районов края, населённых пунктов, стоящих на границе с тайгой.

— Одной из главных причин выхода тигра в населенные пункты является то, что люди оставляют собак на улице. Поэтому необходимо закрывать собак и домашний скот на ночь, так как тигр — ночное животное. Случаев нападения днем — единицы, в основном они происходят в ранее утро. Тогда нам будет гораздо проще работать и отлавливать конфликтных животных, — сказал руководитель дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Максим Белоус.

Также он посетовал на огромное количество ложных слухов о появлении тигра в том или ином районе края и откровенных фейков. Они отвлекают охотнадзор от реальной работы, выезжая на проверки липовых сообщений.

Специалисты также добавили, что, как показывает опыт, транслокация (перемещение) тигров является эффективным решением в случае с конфликтными особями, которые выходили в населенные пункты. По статистике, подчеркнули эксперты, тигры, которых переселили в другие районы, стараются больше не выходить к людям, на дорогу и к населенным пунктам.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как история о тигре оказалась фейком.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Конфликтный тигр#Живая природа
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