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Posted 16 января, 23:42

Published 16 января, 23:42

Modified 16 января, 23:44

Updated 16 января, 23:44

Кони сбежали из сарая: громкая история карьера продолжается в Приморье — видео

Кони сбежали из сарая: громкая история карьера продолжается в Приморье — видео

16 января 2025, 23:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Работы на карьере обернулись разрушающими последствиями для жителей Приморского края. Прокуратура поделилась кадрами с места резонансного инцидента.

В Партизанском районе работа горняков «аукнулась» жителям Голубовки. От деятельности на карьере повыбивало стекла жилых домов. Громким инцидентом заинтересовались профильные ведомства.

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Ударная волна, которая «раскатилась» по СНТ «Падь садовая 2», стала следствием разрыхления пород на карьере «Комаровский», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вечером 16 января 2025 года заявления о происшествии подали шесть пострадавших сельчан. Специалисты осмотрели поврежденные дома. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах замечены лошади, которые, перепугавшись, выбежали из сарая.

Видео: prosecutor_pk.

Следствие продолжается. По данным следственного комитета России по Приморскому краю, по факу произошедшего возбуждено уголовное дело: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства инцидента.

Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.

«У нас тоже частенько „гремят“ на карьере. Один раз ночью что-то произошло у них, я испугалась, думала землетрясение», — поделилась спассчанка.
«Животные перепугались. Люди, наверное, вообще на панике были», — предположил комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорском округе произошло обрушение горных пород. Эвакуация нескольких рабочих производилась при помощи спасателей.

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