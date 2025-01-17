Кони сбежали из сарая: громкая история карьера продолжается в Приморье — видео

Posted 16 января, 23:42
Published 16 января, 23:42
Modified 16 января, 23:44
Updated 16 января, 23:44
В Партизанском районе работа горняков «аукнулась» жителям Голубовки. От деятельности на карьере повыбивало стекла жилых домов. Громким инцидентом заинтересовались профильные ведомства.
Ударная волна, которая «раскатилась» по СНТ «Падь садовая 2», стала следствием разрыхления пород на карьере «Комаровский», сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Вечером 16 января 2025 года заявления о происшествии подали шесть пострадавших сельчан. Специалисты осмотрели поврежденные дома. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах замечены лошади, которые, перепугавшись, выбежали из сарая.
Следствие продолжается. По данным следственного комитета России по Приморскому краю, по факу произошедшего возбуждено уголовное дело: нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства инцидента.
Приморцы отреагировали на случившийся инцидент.
«У нас тоже частенько „гремят“ на карьере. Один раз ночью что-то произошло у них, я испугалась, думала землетрясение», — поделилась спассчанка.
«Животные перепугались. Люди, наверное, вообще на панике были», — предположил комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорском округе произошло обрушение горных пород. Эвакуация нескольких рабочих производилась при помощи спасателей.