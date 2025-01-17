Кони сбежали из сарая: громкая история карьера продолжается в Приморье — видео

Вечером 16 января 2025 года заявления о происшествии подали шесть пострадавших сельчан. Специалисты осмотрели поврежденные дома. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах замечены лошади, которые, перепугавшись, выбежали из сарая.