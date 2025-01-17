Кто ответит за страшную смерть: в Приморье требуют наказать виновных в гибели собаки

Posted 17 января, 02:20
Published 17 января, 02:20
Modified 17 января, 02:22
Updated 17 января, 02:22
Напомним, эта душераздирающая история стала достоянием общественности благодаря действиям волонтёров и неравнодушных жителей села Михайловка в Уссурийском районе Приморья. Именно в этом селе во дворе одного из домов был обнаружен пёс по кличке Граф. Он находился в таком состоянии, что даже от одного описания волосы встают дыбом.
»…лежал на голом бетоне на одном месте, на одном боку белее двух недель. Спутанная цепь была строго натянута вверх. Собака не могла пошевелиться и иногда издавала стоны. У собаки цепь вросла в бедро. Пёс весь в язвах и пролежнях, обмороженный, худой, обезвоженный, без сил, умирающий в моче и кале примерзал к бетону. В миске лежала рыбья голова, к которой он не мог дотянуться», — так описывали очевидцы увиденное.
Графа сняли с цепи, пёс был настолько слаб, что не оказывал никакого сопротивления. Его увезли в ветклинику, где вскоре животное умерло.
Также выяснилось, что дом, рядом с которым был привязан Граф, хозяева продали «вместе с собакой». А новые владельцы не смогли найти контакта с псом.
Волонтёры подали заявление по факту жестокого обращения с животным в полицию.
Однако, как пишут новые медиа, никто в итоге не был привлечён к ответственности.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России «Михайловский», в ноябре 2024 года в отдел полиции поступило заявление зоозащитницы о том, что в одном из населенных пунктов Михайловского муниципального округа установлен факт жестокого обращения с животным.
— Сотрудники полиции проверили информацию, представленную заявительницей. Участковые уполномоченные полиции провели опрос волонтеров, соседей, начальника Михайловской ветеринарной службы, и хозяйки животного, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. — В ходе опросов было установлено, что в действиях хозяйки собаки отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», так как факт того, что животное умерло в результате действия (бездействия) хозяйки, не подтвердилось в ходе исследования.
По результатам экспертизы, смерть животного наступила в результате остановки сердца, вызванной кахексией (истощением), вместе с тем у животного был ряд других заболеваний, которые могли привести к отказу от приема пищи. Принимая во внимание собранные данные, сотрудники полиции вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
В прокуратуре Приморского края отметили, что о ситуации с гибелью Графа в надзорном ведомстве знают. Но делать выводы пока считают преждевременным.
— В данный момент по факту жестокого обращения с животным идёт разбирательство, уже проведен ряд экспертиз, предстоит их изучение и оценка, по результатам которых будут сделаны выводы и приняты решения. Надзорное ведомство держит ход разбирательства на контроле, — рассказали в пресс-службе.
За ситуацией наблюдают и зоозащитники, и неравнодушные приморцы. Они не намерены пускать дело на самотек и надеются, что виновные все же будут установлены и наказаны.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как начиналась жуткая история гибели Графа.