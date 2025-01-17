Кто ответит за страшную смерть: в Приморье требуют наказать виновных в гибели собаки

»…лежал на голом бетоне на одном месте, на одном боку белее двух недель. Спутанная цепь была строго натянута вверх. Собака не могла пошевелиться и иногда издавала стоны. У собаки цепь вросла в бедро. Пёс весь в язвах и пролежнях, обмороженный, худой, обезвоженный, без сил, умирающий в моче и кале примерзал к бетону. В миске лежала рыбья голова, к которой он не мог дотянуться», — так описывали очевидцы увиденное.