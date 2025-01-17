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Posted 17 января, 06:29

Published 17 января, 06:29

Modified 17 января, 06:31

Updated 17 января, 06:31

Максим Иванов: Мы должны доказать, что мы достойные наследники Великого Подвига!

Максим Иванов: Мы должны доказать, что мы достойные наследники Великого Подвига!

17 января 2025, 06:29
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов.
Каждый воинский мемориал — от монументальных памятных комплексов до одиночных захоронений — должен быть приведён в безукоризненный порядок, заявил секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов. Хабаровские единороссы займутся этой работой.
— Восьмидесятилетний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в нынешнем году, объявленном Годом Защитника Отечества, поистине станет одним из самых важных событий. Как секретарь реготделения «Единой России» в Хабаровском крае, я поручил коллегам по партии активно включиться в работу по подготовке к юбилею. В ближайшие дни необходимо проверить состояние воинских мемориалов в каждом уголке Хабаровского края. Там, где это необходимо, нужно привести памятники в надлежащий вид. Там, где состояние памятников на достойном уровне, нужно проследить, чтобы оно должным образом поддерживалось. Мы должны доказать, что мы достойные наследники Великого Подвига! — заявил Максим Иванов.

Лидер хабаровских единороссов добавил, что такую задачу поставил глава государства на заседании оргкомитета «Победа».

Депутат напомнил также, что на этом же заседании Президент озвучил меры поддержки для ветеранов и тружеников тыла. Так, все ветераны Великой Отечественной получат единовременную выплату 80 000 рублей, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения получат по 55 000 рублей, всем участникам ВОВ будет присвоено звание почётного гражданина своих городов и населённых пунктов.

#Хабаровский край
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