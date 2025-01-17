Максим Иванов: Мы должны доказать, что мы достойные наследники Великого Подвига!

Депутат напомнил также, что на этом же заседании Президент озвучил меры поддержки для ветеранов и тружеников тыла. Так, все ветераны Великой Отечественной получат единовременную выплату 80 000 рублей, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения получат по 55 000 рублей, всем участникам ВОВ будет присвоено звание почётного гражданина своих городов и населённых пунктов.