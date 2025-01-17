Мороз невелик, а стоять не велит: холодная погода царит в Приморском крае

По сообщениям Примгидромета, в центральных районах возможен небольшой снег, но в целом в Приморье сегодня без осадков. Северо-западный ветер днём сменится на юго-западный, причём на побережье он будет сильным. Днём нежарко — до -15°C.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер после обеда резко сменит направление с северного на южный и будет сильным. С таким ветром даже вполне умеренная температура воздуха в -8°C субъективно ощущается как довольно сильный мороз.