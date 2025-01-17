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Posted 16 января, 23:20

Published 16 января, 23:20

Modified 16 января, 23:22

Updated 16 января, 23:22

Умеренные морозы установились в Приморском крае

Мороз невелик, а стоять не велит: холодная погода царит в Приморском крае

16 января 2025, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Умеренные морозы установились в Приморском крае

Сюжет
Погода
Зима перевалила за середину в Приморском крае, а сильные морозы отмечались не так уж и часто. Вот и сегодня в крае холодно, но не слишком.

По сообщениям Примгидромета, в центральных районах возможен небольшой снег, но в целом в Приморье сегодня без осадков. Северо-западный ветер днём сменится на юго-западный, причём на побережье он будет сильным. Днём нежарко — до -15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер после обеда резко сменит направление с северного на южный и будет сильным. С таким ветром даже вполне умеренная температура воздуха в -8°C субъективно ощущается как довольно сильный мороз.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, будут ли сильными крещенские морозы в Приморье.

И затрещат морозы: синоптики рассказали, какими будут в Приморье крещенские холода
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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