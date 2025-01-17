vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 04:14

Published 17 января, 04:14

Modified 17 января, 04:16

Updated 17 января, 04:16

На Крещение в Хабаровском крае оборудуют 23 купели

На Крещение в Хабаровском крае оборудуют 23 купели

17 января 2025, 04:14
Фото: Правительство Хабаровского края.
В воскресенье, 19 января в России отметят православный праздник Крещение Господне. Для традиционных омовений в регионе к этому дню оборудуют 23 специальных места. Купели будут подготовлены с учетом всех требований безопасности.

За тем, как будут проходить окунания, проследят сотрудники МЧС, полицейские, пожарные и врачи скорой помощи.

Как рассказали в комитете правительства края по гражданской защите, сейчас краевые спасатели совместно с коллегами из МЧС тщательно проверяют места для купаний. Проруби оснащают защитными конструкциями, лестницами для удобного спуска и подъема. Поблизости установят теплые палатки для обогрева.

— В Хабаровске купели будут на улице Минусинской (район Красной речки), по улице Покуса в поселке Горького, а также в районе затона завода им. Кирова. В Комсомольске-на-Амуре купания пройдут на набережной у Речного вокзала. Места для омовений также появятся еще в 13 районах края. Подробнее узнать об официальных точках можно в ГУ МЧС по краю или в администрации своего муниципалитета, — сообщили в ведомстве.

Всего для обеспечения безопасности на время праздника будет привлечено около 400 сотрудников разных ведомств и 100 единиц техники.

Синоптики прогнозируют, что 19 января в регионе ожидаются низкие температуры. Ночью в Хабаровске будет до -22….-27℃, днем -8….-13℃. На юге края до -25 ℃, а на севере — до -30 ℃. При таких условиях погружение в воду потребует консультации с врачом и подготовки.

— Прежде чем решиться на омовение, важно оценить состояние своего здоровья и проконсультироваться с врачом, особенно пожилым людям и детям, — отметил начальник отдела комитета Павел Листратенко. — Сходить в воду нужно медленно, не создавая паники. После омовения важно сразу воспользоваться палаткой для обогрева, выпить горячий чай, согреться. Нужно помнить, что купаться в необорудованных местах запрещено. Это рискованно для жизни: человека может унести течением под лед или он может провалиться в неустойчивом месте.

При возникновении любой нештатной ситуации спасатели рекомендуют звонить на номер 112.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика