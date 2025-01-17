На Крещение в Хабаровском крае оборудуют 23 купели

Синоптики прогнозируют, что 19 января в регионе ожидаются низкие температуры. Ночью в Хабаровске будет до -22….-27℃, днем -8….-13℃. На юге края до -25 ℃, а на севере — до -30 ℃. При таких условиях погружение в воду потребует консультации с врачом и подготовки.