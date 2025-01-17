На Крещение в Хабаровском крае оборудуют 23 купели

Posted 17 января, 04:14
Published 17 января, 04:14
Modified 17 января, 04:16
Updated 17 января, 04:16
За тем, как будут проходить окунания, проследят сотрудники МЧС, полицейские, пожарные и врачи скорой помощи.
Как рассказали в комитете правительства края по гражданской защите, сейчас краевые спасатели совместно с коллегами из МЧС тщательно проверяют места для купаний. Проруби оснащают защитными конструкциями, лестницами для удобного спуска и подъема. Поблизости установят теплые палатки для обогрева.
— В Хабаровске купели будут на улице Минусинской (район Красной речки), по улице Покуса в поселке Горького, а также в районе затона завода им. Кирова. В Комсомольске-на-Амуре купания пройдут на набережной у Речного вокзала. Места для омовений также появятся еще в 13 районах края. Подробнее узнать об официальных точках можно в ГУ МЧС по краю или в администрации своего муниципалитета, — сообщили в ведомстве.
Всего для обеспечения безопасности на время праздника будет привлечено около 400 сотрудников разных ведомств и 100 единиц техники.
Синоптики прогнозируют, что 19 января в регионе ожидаются низкие температуры. Ночью в Хабаровске будет до -22….-27℃, днем -8….-13℃. На юге края до -25 ℃, а на севере — до -30 ℃. При таких условиях погружение в воду потребует консультации с врачом и подготовки.
— Прежде чем решиться на омовение, важно оценить состояние своего здоровья и проконсультироваться с врачом, особенно пожилым людям и детям, — отметил начальник отдела комитета Павел Листратенко. — Сходить в воду нужно медленно, не создавая паники. После омовения важно сразу воспользоваться палаткой для обогрева, выпить горячий чай, согреться. Нужно помнить, что купаться в необорудованных местах запрещено. Это рискованно для жизни: человека может унести течением под лед или он может провалиться в неустойчивом месте.
При возникновении любой нештатной ситуации спасатели рекомендуют звонить на номер 112.