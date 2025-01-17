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Posted 17 января, 02:54

Published 17 января, 02:54

Modified 17 января, 02:56

Updated 17 января, 02:56

Напавшему на пенсионера спортсмену ужесточили наказание в Приморье

Напавшему на пенсионера спортсмену ужесточили наказание в Приморье

17 января 2025, 02:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Водитель жестоко избил пожилого пешехода за то, что тот случайно ударил его машину во Владивостоке. Приморский краевой суд принял решение об ужесточении меры наказания в отношении обвиняемого.

Приморский краевой суд принял решение об ужесточении меры пресечения для обвиняемого в хулиганстве и избиении пожилого мужчины.

Суд поддержал доводы прокурора, который настаивал на том, что ранее избранная мера пресечения в виде запрета определенных действий не может гарантировать надлежащее поведение фигуранта.

В результате судебного заседания обвиняемого заключили под стражу прямо в зале суда. Это решение стало значительным шагом в обеспечении защиты прав пострадавшего, который ранее выразил недовольство мягкостью примененной меры пресечения.

Согласно материалам дела, обвиняемый совершил хулиганские действия, которые нанесли серьезный вред пожилому мужчине.

Прокуратура продолжит следить за развитием ситуации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что суд не арестовал мужчину, который избил пенсионера во Владивостоке.

Суд во Владивостоке не арестовал мужчину, избившего пенсионера
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