Новые инвестплощадки на 43 миллиарда рублей откроют в ТОР «Хабаровск» в 2025 году

По итогам 9 месяцев 2024 года Хабаровский край привлек инвестиций в основной капитал на 398,5 миллиарда рублей — рост на 46,4 процента в сравнении с 2023 годом. В ДФО регион на первом месте по индексу инвестиций в основной капитал и на третьем месте — по объемам инвестиций.