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Posted 17 января, 04:27

Published 17 января, 04:27

Modified 17 января, 04:29

Updated 17 января, 04:29

Новые инвестплощадки на 43 миллиарда рублей откроют в ТОР «Хабаровск» в 2025 году

Новые инвестплощадки на 43 миллиарда рублей откроют в ТОР «Хабаровск» в 2025 году

17 января 2025, 04:27
Фото: Правительство Хабаровского края.
Правительство Хабаровского края продолжает активно привлекать в регион инвесторов. Так, уже в 2025 году планируется запустить ряд новых инвестпроектов, под которые будут сформированы площадки в ТОР «Хабаровск», продолжится также работа по проектам резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ).

Поддержка оказывается в рамках федерального проекта «Повышение инвестиционной активности» нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

В настоящее время на 39 инвестиционных площадках Хабаровского края реализуется проекты 112 резидентов ТОР. Объем заявленных инвестиций — 402,2 миллиарда рублей, планируется открыть 15 910 новых рабочих мест. Фактически инвестировано 273,6 миллиарда рублей, создано 9 591 рабочих мест. В 2024 году привлечено 17 новых резидентов ТОР. Границы ТОР расширены под 3 новые инвестплощадки общей площадью 18 гектаров.

Резиденты ТОР «Хабаровск» реализуют проекты в строительной отрасли и девелопменте, логистической и транспортной отрасли, авиа-, машино- и судостроении, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, лесной и целлюлозной отрасли, горнорудной промышленности и металлургии, других отраслях.

— В 2025 году работа по расширению границ ТОР «Хабаровск» продолжится. Идет работа по созданию новых площадок для реализации инвестпроектов на сумму почти 43 миллиарда рублей. В частности, прорабатывается вопрос о распространении преференциального режима на российскую часть острова Большой Уссурийский, а также о создании в Краснофлотском районе Хабаровска новой универсальной комплексной площадки. Ряд инвесторов уже проявили интерес к размещению производств на новых площадках, — сообщили в минэкономразвития края.

Напомним, размещение на универсальной комплексной площадке гарантирует инвесторам более комфортные условия работы. В частности, предоставление налоговых льгот и административных преференций, включая предоставление земельных участков без торгов. Специализация площадки: промышленное производство и логистика. На 1-м этапе ее площадь составит 126,5 гектара, затем в планах увеличение до 500 гектаров.

Также в регионе в рамках режима СПВ в Ванинском и Советско-Гаванском районах реализуется 24 инвестиционных проекта с объемом заявленных инвестиций в основной капитал в размере 236,9 миллиарда рублей. Фактически инвестировано 55,2 миллиарда рублей.

Резидентами СПВ края реализуются инвестиционные проекты в 7 отраслях экономики. Наиболее востребованы проекты в логистической и транспортной, лесной и целлюлозно-бумажной отраслях, оказание услуг.

Всего с 2016 года к операционной деятельности приступило 13 резидентов СПВ, в том числе в 2024 году — предприятие по переработке древесины.

Отличительной чертой функционирования режима СПВ в Хабаровском крае является высокая инвестиционная емкость проектов: в среднем на 1 проект приходится более 6,4 миллиарда рублей частных инвестиций. Этот уровень обеспечивается проектами крупных стивидорных компаний по строительству специализированных портовых мощностей по перевалке грузов.

По итогам 9 месяцев 2024 года Хабаровский край привлек инвестиций в основной капитал на 398,5 миллиарда рублей — рост на 46,4 процента в сравнении с 2023 годом. В ДФО регион на первом месте по индексу инвестиций в основной капитал и на третьем месте — по объемам инвестиций.

По оценке минэкономразвития края, объем инвестиций за 2024 год составит около 523 миллиардов рублей. В 2025 году по прогнозам этот уровень будет превышен благодаря вводу новых и развитию уже действующих производств.

Крупнейший из них — запуск угольного порта Эльга и Тихоокеанской железной дороги, соединяющей морской терминал с Эльгинским месторождением коксующегося угля в Республике Саха (Якутия). Капитальные затраты оцениваются более чем в 188 миллиардов рублей.

#Хабаровский край
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