Новые регламенты работы Центров занятости: что изменилось с января 2025 года

Важно! С момента вступления в силу обновленного закона, граждане могут быть зарегистрированы в центре занятости населения исключительно в том регионе, где они имеют постоянную прописку (временную регистрацию). В случае переезда безработного, его учет будет аннулирован, и выплаты по безработице будут прекращены. Также гражданин может быть снят с учета, если не контактировал с центром занятости более 30 дней.