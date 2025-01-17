Новые регламенты работы Центров занятости: что изменилось с января 2025 года

Posted 17 января, 08:26
Published 17 января, 08:26
Modified 17 января, 08:28
Updated 17 января, 08:28
Одно из важнейших изменений в законодательстве коснулось персонализации подхода к поиску работы для клиентов центров занятости. В рамках нововведений появилась такая услуга, как профилирование граждан, обращающихся за признанием их безработными. Это позволит оценить профессиональные навыки и перспективы трудоустройства клиента.
На основе результатов профилирования сотрудники центра занятости разработают индивидуальный план действий для каждого обратившегося. План может включать обучение, психологическую поддержку или временную работу на период поиска постоянного места.
Впрочем, индивидуальный подход сейчас необходим не столько для безработных, сколько для работодателей, которые видят в центрах занятости источник кадров.
«Поскольку мы теперь чаще говорим о проблеме дефицита кадров, чем о проблеме безработицы, новые подходы будут важны в первую очередь для компаний» — отметил в беседе с ИД Коммерсантъ член совета «Конфедерации труда России» Павел Кудюкин.
Еще одно новшество, вступившее в силу с 1 января 2025 года: службы занятости автоматически формируют электронные учетные дела для работодателей на платформе «Работа в России». Такие дела содержат информацию о работодателе, собранную службой в процессе взаимодействия. При дальнейшем сотрудничестве база обновляется и пополняется новыми данными. Учетные дела включают основную и дополнительную информацию о компании, в том числе данные о:
Сведения хранятся в течение трех лет, информация о выплатах — пять лет.
Ожидается, что внедрение электронных дел улучшит коммуникацию между работодателями и центрами занятости, упростит получение государственной помощи и повысит прозрачность контроля за использованием средств.
Следующее нововведение коснулось недобросовестных работодателей, точнее тех, у которых были зафиксированы случаи нелегальной трудовой занятости. Для них создан особый реестр, который ведет Роструд. Информация о таких недобросовестных работодателях теперь доступна широкой общественности.
Основанием для внесения работодателя в реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью. Это случаи замены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами или полное отсутствие трудового соглашения.
В реестре будут указаны основные сведения о компании, дата и правовое основание внесения в черный список.
Информация о недобросовестных работодателях будет сохраняться в реестре в течение одного года с даты последнего нарушения. Однако возможно досрочное исключение, если постановление о нарушении административного кодекса будет отменено.
Для регистрации в качестве ищущего работу гражданин должен подать заявление на сайте «Работа в России» или через портал Госуслуги. Также можно лично обратиться в центр занятости, где специалисты помогут оформить необходимый документ в электронном виде. На данном этапе необходимо будет заполнить анкету, включающую информацию об образовании, квалификации и опыте работы.
При регистрации потребуется пройти процедуру профилирования, распределяющую граждан по группам на основе опыта работы и других характеристик. Центр занятости может самостоятельно получить некоторые данные через межведомственное взаимодействие.
Гражданину также необходимо предоставить перечень документов:
О ходе рассмотрения заявления гражданин будет уведомлен через сайт, на котором оно было подано. После решения о постановке на учет, центр занятости подберет подходящие вакансии и предложит индивидуальный план содействия в трудоустройстве.
Поиск работы начнется в регионе, где было подано заявление. Если вакансий нет, поиски могут проводиться в других регионах с согласия заявителя. Рекомендуется сразу указывать предпочтительные места в анкете.
Важно! С момента вступления в силу обновленного закона, граждане могут быть зарегистрированы в центре занятости населения исключительно в том регионе, где они имеют постоянную прописку (временную регистрацию). В случае переезда безработного, его учет будет аннулирован, и выплаты по безработице будут прекращены. Также гражданин может быть снят с учета, если не контактировал с центром занятости более 30 дней.
Если в течение 10 дней с момента регистрации в ЦЗН соискателю не удается найти подходящую организацию для трудоустройства, он получает статус безработного. Однако так происходит не всегда.
В некоторых случаях, указанных в пункте 10 Правил № 2 Постановления Правительства Российской Федерации, клиенту откажут в присвоении статуса и, соответственно в назначении пособия.
Например, это может произойти, если соискатель не прошел процедуру профилирования, когда подавал заявление или дважды отказался от работы, которую ему предложили в ЦЗН.
При поиске работы с начала года учитывается целый ряд критериев, от уровня образования и опыта до желаемого уровня заработной платы.
Если у гражданина есть несколько специальностей, поиск ведется по каждой из них, а при отсутствии информации о квалификации предлагаются вакансии без предварительной подготовки. Для тех, кто зарегистрировался как безработный в течение одного года после увольнения или после завершения обучения, могут подобрать временную занятость.
Безработным без квалификации предлагается одно или два направления к работодателю, включая временные варианты занятости.
Сотрудникам ЦЗН запрещено предлагать одну и ту же вакансию несколько раз, направлять на рабочие места не учитывая их транспортную доступность или предлагать вакансии, связанные с переездом без согласия гражданина. Также они не могут предлагать работу с условиями, не соответствующими нормам охраны труда.
Когда должность, удовлетворяющая всем критериям найдена, соискатель получает уведомление о начале переговоров с работодателем. Если последний не прошел регистрацию на платформе, сотрудник ЦЗН выдает клиенту направление. С этим документом необходимо пойти на собеседование к потенциальному работодателю и наконец получить желаемое место в организации.