vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 23:25

Published 16 января, 23:25

Modified 17 января, 02:10

Updated 17 января, 02:10

Иностранца, которого искал Интерпол, задержали в Приморском крае

Опасного иностранного преступника искал Интерпол: его задержали в Приморском крае

16 января 2025, 23:25
Фото: Изображение Midjourney.

Иностранца, которого искал Интерпол, задержали в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
Сотрудники полиции Приморья нашли и задержали опасного иностранца. Мужчину объявили в международный розыск, его искал Интерпол.

В Приморье сотрудники полиции задержали мужчину, которого разыскивают по международным каналам Интерпола за мошенничество.

Сотрудники краевого УМВД выяснили, что на территории региона проживает иностранный гражданин, которого объявили в международный розыск. Информацию о его местонахождении передали в местный отдел полиции, что позволило оперативно отреагировать на ситуацию.

В результате работы подразделения по вопросам миграции ОМВД России полицейские задержали 37-летнего иностранца для выяснения всех обстоятельств дела. По имеющимся данным, он совершил мошеннические действия на родине, обманув своего земляка и причинив ему ущерб в размере, эквивалентном более 19,5 миллиона рублей.

Чтобы избежать наказания, мужчина покинул родину и преодолел более 6 тысяч километров. В связи с этим правоохранительные органы объявили его в международный розыск через Интерпол.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного поместиои в следственный изолятор, где он останется до решения вопроса о его экстрадиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании опасного иностранца в Приморье.

Его разыскивал Интерпол: в Приморье задержали опасного иностранца
Узнать подробнее
#Новости#Мошенничество#Суд#Деньги#Полиция#УМВД#Задержание#Миграция#Интерпол#Экстрадиция#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика