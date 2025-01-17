Опасного иностранного преступника искал Интерпол: его задержали в Приморском крае

Posted 16 января, 23:25
Published 16 января, 23:25
Modified 17 января, 02:10
Updated 17 января, 02:10
В Приморье сотрудники полиции задержали мужчину, которого разыскивают по международным каналам Интерпола за мошенничество.
Сотрудники краевого УМВД выяснили, что на территории региона проживает иностранный гражданин, которого объявили в международный розыск. Информацию о его местонахождении передали в местный отдел полиции, что позволило оперативно отреагировать на ситуацию.
В результате работы подразделения по вопросам миграции ОМВД России полицейские задержали 37-летнего иностранца для выяснения всех обстоятельств дела. По имеющимся данным, он совершил мошеннические действия на родине, обманув своего земляка и причинив ему ущерб в размере, эквивалентном более 19,5 миллиона рублей.
Чтобы избежать наказания, мужчина покинул родину и преодолел более 6 тысяч километров. В связи с этим правоохранительные органы объявили его в международный розыск через Интерпол.
Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного поместиои в следственный изолятор, где он останется до решения вопроса о его экстрадиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задержании опасного иностранца в Приморье.