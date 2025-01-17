Опасного иностранного преступника искал Интерпол: его задержали в Приморском крае

В результате работы подразделения по вопросам миграции ОМВД России полицейские задержали 37-летнего иностранца для выяснения всех обстоятельств дела. По имеющимся данным, он совершил мошеннические действия на родине, обманув своего земляка и причинив ему ущерб в размере, эквивалентном более 19,5 миллиона рублей.