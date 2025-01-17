Ошейник ей к лицу: одинокая самка освоила территорию и ждёт гостей в Приморье

Posted 17 января, 02:03
Published 17 января, 02:03
Modified 17 января, 02:05
Updated 17 января, 02:05
В пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» отметили, что, судя по снимкам, Leo 284F, она же Нарва, благополучно адаптировалась к жизни на новой территории. А это значит, что проект транслокации дальневосточных леопардов в места, где они не встречались более полувека, можно развивать дальше.
— Нарва до сих пор носит ошейник для спутникового слежения, но его функционал уже исчерпан. При этом он ей явно не мешает, — подчеркнули специалисты нацпарка. — Она оставляет метки на деревьях и других природных объетках, создавая биологическое сигнальное поле. Это поможет адаптироваться здесь другим особям, которые в процессе расселения дойдут сюда самостоятельно либо будут переселены.
Вместе с Нарвой в Уссурийский заповедник два года назад переселили и двух молодых самцов — Leo 270M по кличке Ветер и Leo 260M. Ветер так же отлично освоился, он выбрал местом жительства восточные границы заповедника. А вот Leo 260M показал огромную охоту к перемене мест — он добрался аж до Ольгинского района. А что ему — молодой, холостой…
— Отметим, что есть уже и примеры самостоятельного переселения леопардов за пределы нацпарка, — рассказали в пресс-службе. — Например, самец Казанова, который самостоятельно преодолел значительные препятствия, включая Транссибирскую магистраль и трассу Владивосток — Хабаровск.
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