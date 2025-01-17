Ошейник ей к лицу: одинокая самка освоила территорию и ждёт гостей в Приморье

Вместе с Нарвой в Уссурийский заповедник два года назад переселили и двух молодых самцов — Leo 270M по кличке Ветер и Leo 260M. Ветер так же отлично освоился, он выбрал местом жительства восточные границы заповедника. А вот Leo 260M показал огромную охоту к перемене мест — он добрался аж до Ольгинского района. А что ему — молодой, холостой…