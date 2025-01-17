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Posted 17 января, 02:03

Published 17 января, 02:03

Modified 17 января, 02:05

Updated 17 января, 02:05

Самка леопарда, переселённая из нацпарка, хорошо освоилась в Приморском крае

Ошейник ей к лицу: одинокая самка освоила территорию и ждёт гостей в Приморье

17 января 2025, 02:03
Фото: amurleo_land.

Самка леопарда, переселённая из нацпарка, хорошо освоилась в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Красавица Нарва, самка дальневосточного леопарда, была в 2023 году переселена из национального парка в Уссурийский заповедник. Недавно она попала в объектив фотоловушек — и судя по всему, вполне довольна жизнью и местом обитания.

В пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» отметили, что, судя по снимкам, Leo 284F, она же Нарва, благополучно адаптировалась к жизни на новой территории. А это значит, что проект транслокации дальневосточных леопардов в места, где они не встречались более полувека, можно развивать дальше.

— Нарва до сих пор носит ошейник для спутникового слежения, но его функционал уже исчерпан. При этом он ей явно не мешает, — подчеркнули специалисты нацпарка. — Она оставляет метки на деревьях и других природных объетках, создавая биологическое сигнальное поле. Это поможет адаптироваться здесь другим особям, которые в процессе расселения дойдут сюда самостоятельно либо будут переселены.
Фото: amurleo_land

Вместе с Нарвой в Уссурийский заповедник два года назад переселили и двух молодых самцов — Leo 270M по кличке Ветер и Leo 260M. Ветер так же отлично освоился, он выбрал местом жительства восточные границы заповедника. А вот Leo 260M показал огромную охоту к перемене мест — он добрался аж до Ольгинского района. А что ему — молодой, холостой…

Отметим, что есть уже и примеры самостоятельного переселения леопардов за пределы нацпарка, — рассказали в пресс-службе. — Например, самец Казанова, который самостоятельно преодолел значительные препятствия, включая Транссибирскую магистраль и трассу Владивосток — Хабаровск.

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#Новости#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Леопарды#Живая природа
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