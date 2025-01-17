Первый этап Кубка России по зимнему плаванию стал удачным для приморцев — два рекорда

Posted 17 января, 06:19
Published 17 января, 06:19
Modified 17 января, 06:21
Updated 17 января, 06:21
Всего в Иваново съехались команды более чем из 20 регионов России. Наш край представляли 15 спортсменов. Практически все они — 12 из 15! — стали победителями и призерами. Всего же на счету сборной Приморья «Косатка ДВ — Порт Вера» — 48 медалей: 28 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Наши пловцы — сильнейшие в России, в этом нет сомнений!
Спортсмены из Приморья лидировали во всех командных эстафетах 4×25 метров вольным стилем, брассом и в комбинированной эстафете.
— Было установлено два рекорда России на дистанции 25 метров брассом. Тимофей Рубцов преодолел эту дистанцию за 13,9 секунды. Также в эстафете на дистанции 4×25 метров вольным стилем впервые в истории зимнего плавания был показан результат 49,95 секунды, — сообщил Олег Докучаев, глава Федерации зимнего плавания Приморского края и Центра зимнего плавания «Косатка ДВ», мастер спорта России международного класса, глава ООО «Олимпийский совет Приморского края.
Дмитрий Рубцов увёз из Иваново девять золотых медалей, Татьяна Устимова — пять золотых, две серебряных и две бронзовых награды, Алена Савунова — четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых. В активе Тимофея Рубцова — три золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль, Егора Рубцова — три золотых, одна серебряная и две бронзовых медали, Игоря Пиянзина — три золотых, две бронзовых медали, Богдана Якимовича — три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Три победных золота привёз в родное Приморье Константин Солдатов.
Спортсмены едины во мнении: таких результатов сборной команде Приморского края «Косатка ДВ — Порт Вера» удаётся достичь благодаря грамотно организованному тренировочному процессу со стороны тренерского состава, поддержке от министерства физической культуры и спорта Приморского края и помощи морского терминала «Порт „Вера“.
— Год только начался, а пловцы сборной команды края по зимнему плаванию успели уже не единожды взойти на самые высокие ступени пьедестала почета. От лица компании поздравляю наших спортсменов с отличным прохождением зимнего сезона и желаю дальнейших побед и крепости духа. Зимнее плавание, как вид спорта, в Приморском крае стало отличным источником мотивирующих достижений, которые привлекают внимание все большего числа людей к здоровому образу жизни. Со своей стороны мы продолжим поддерживать развитие спорта в Приморском крае, — отметил генеральный директор ООО «Порт Вера» Евгений Диев.
Первые старты зимы уже завершены, но ещё немало новых соревнований ждут приморских спортсменов. Это и чемпионат Приморского края (6+), который пройдет во Владивостоке с 17 по 19 января, и заплывы на Кубок России по зимнему плаванию (6+), который состоится с 23 по 26 января в Хабаровске на озере Драга.
Напомним, партнером Федерации зимнего плавания Приморского края на постоянной основе выступает морской терминал «Порт Вера». Компания также занимается системным развитием спорта и направляет социальные инвестиции в создание соответствующей инфраструктуры в сфере спорта, образования и культуры на территории ведения своей хозяйственной деятельности.