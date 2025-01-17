Первый этап Кубка России по зимнему плаванию стал удачным для приморцев — два рекорда

Дмитрий Рубцов увёз из Иваново девять золотых медалей, Татьяна Устимова — пять золотых, две серебряных и две бронзовых награды, Алена Савунова — четыре золотых, две серебряных и четыре бронзовых. В активе Тимофея Рубцова — три золотых, три серебряных и одна бронзовая медаль, Егора Рубцова — три золотых, одна серебряная и две бронзовых медали, Игоря Пиянзина — три золотых, две бронзовых медали, Богдана Якимовича — три золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали. Три победных золота привёз в родное Приморье Константин Солдатов.