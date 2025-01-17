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Posted 17 января, 18:11

Published 17 января, 18:11

Modified 17 января, 18:11

Updated 17 января, 18:11

«Почта России» и РЖД приступили к расширению сервиса почтовых контейнерных поездов

«Почта России» и РЖД приступили к расширению сервиса почтовых контейнерных поездов

17 января 2025, 18:11
Фото: Аркадий Шаповалов, пресс-служба РЖД.
Генеральными директорами «Почты России» Михаилом Волковым и ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым была подписана новая дорожная карта сотрудничества. Документ направлен на развитие контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Целью сотрудничества является внедрение передовых технологий и масштабирование географии перевозок по основным направлениям. В частности, одной из ключевых задач на текущий год станет расширение использования технологии «грузовой конструктор». Эта технология позволяет оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования, что, в свою очередь, значительно сокращает время доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в рамках специально разработанного расписания, пишет издание newizv.ru.

В новые маршруты включили направления от Ворсино (Калужская область) до Иркутска, от Люберец (Московская область) до Угловой (Приморский край) и другие. Кроме того, запланировано открытие российско-китайского маршрута Хуньчунь (КНР) — Москва.

Михаил Волков рассказал, что сотрудничество с РЖД привело к значительному развитию сферы почтовых перевозок по железной дороге. В сентябре начал действовать новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.

«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — резюмировал гендиректор «Почты России».

В 2023 году открылся совместный проектный офис, где было разработано свыше 20 инициатив. В их числе — запуск новых трансграничных маршрутов, сокращение сроков доставки крупногабаритных грузовых отправлений и интеграция цифровых платформ для обеспечения более комфортной работы клиентов.

Среди наиболее успешных проектов нельзя не упомянуть и запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским Хуньчунем и двумя городами России — Владивостоком и Новосибирском. Кроме того, в минувшем году в РФ стартовала доставка почтовыми вагонами крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву.

«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ», — подытожил гендиректор РЖД.

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