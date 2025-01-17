«Почта России» и РЖД приступили к расширению сервиса почтовых контейнерных поездов

Целью сотрудничества является внедрение передовых технологий и масштабирование географии перевозок по основным направлениям. В частности, одной из ключевых задач на текущий год станет расширение использования технологии «грузовой конструктор». Эта технология позволяет оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования, что, в свою очередь, значительно сокращает время доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в рамках специально разработанного расписания, пишет издание newizv.ru.