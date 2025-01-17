Пропахал огромные плиты: самосвал задел перекрытия в тоннеле в Уссурийске — видео

По предварительным данным, большегруз не вписался в поворот при попытке проехать через тоннель. После неудачной попытки выезда у него возникли технические проблемы, и он не смог самостоятельно продолжить движение. Для устранения ситуации на место прибыли специалисты, которые использовали специальную технику для вытаскивания самосвала.