Пропахал огромные плиты: самосвал задел перекрытия в тоннеле в Уссурийске — видео

Posted 17 января, 00:59
Published 17 января, 00:59
Modified 17 января, 01:08
Updated 17 января, 01:08
В Уссурийске произошел необычный инцидент, когда самосвал не смог преодолеть тоннель и застрял, протащив свой кузов по его стенам. Вск произошло 17 января, очевидцы запечатлели этот момент на видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях.
По предварительным данным, большегруз не вписался в поворот при попытке проехать через тоннель. После неудачной попытки выезда у него возникли технические проблемы, и он не смог самостоятельно продолжить движение. Для устранения ситуации на место прибыли специалисты, которые использовали специальную технику для вытаскивания самосвала.
Инцидент привел к небольшой пробке на дороге. Очевидцы отметили, что успели напрячься, но все обошлось без серьезных последствий.
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