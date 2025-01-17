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Posted 17 января, 00:59

Published 17 января, 00:59

Modified 17 января, 01:08

Updated 17 января, 01:08

Большегруз мог застрять в тоннеле в Приморском крае

Пропахал огромные плиты: самосвал задел перекрытия в тоннеле в Уссурийске — видео

17 января 2025, 00:59
Фото: 1MI.

Большегруз мог застрять в тоннеле в Приморском крае

Сюжет
Пробка
В Уссурийске самосвал чуть было не застрял в тоннеле, перепугав автомобилистов.

В Уссурийске произошел необычный инцидент, когда самосвал не смог преодолеть тоннель и застрял, протащив свой кузов по его стенам. Вск произошло 17 января, очевидцы запечатлели этот момент на видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях.

Видео: gorod_vl.

По предварительным данным, большегруз не вписался в поворот при попытке проехать через тоннель. После неудачной попытки выезда у него возникли технические проблемы, и он не смог самостоятельно продолжить движение. Для устранения ситуации на место прибыли специалисты, которые использовали специальную технику для вытаскивания самосвала.

Инцидент привел к небольшой пробке на дороге. Очевидцы отметили, что успели напрячься, но все обошлось без серьезных последствий.

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