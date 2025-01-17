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Posted 17 января, 04:20

Published 17 января, 04:20

Modified 17 января, 04:22

Updated 17 января, 04:22

Туристы из Приморского края смогут побывать в особом районе КНДР

Расон распахнул двери: Северная Корея готова пустить туристов в особую зону

17 января 2025, 04:20
Фото: 1MI.

Туристы из Приморского края смогут побывать в особом районе КНДР

Сюжет
Туризм
Туристы из Приморья — и всей России — смогут посетить особую экономическую зону Расон в КНДР. Примечательно, что она находится на границе с Китаем и Российской Федерацией.

Китайский туристический портал youngpioneertours сообщил, что Северная Корея открыла для туризма Расон, свободную экономическую зону на северо-востоке страны.

Посетить её смогут жители разных стран — в первую очередь КНР и России. А вот гражданам США и Южной Кореи путь в этот район КНДР заказан — их там не ждут и им там не рады.

В новых медиа, подхвативших информацию о начале туристических поездок в Расон, подчёркивают, что эта свободная экономическая зона в КНДР расположена совсем не далеко от того места, с которого страна чучхе осуществляет запуск баллистических ракет.

Напомним, первыми туристами, посетившими КНДР после снятия пандемийных ограничений, были приморцы. В том числе — журналисты «Восток-Медиа». С тех пор в Северной Корее побывало несколько туристических групп из России, в составе которых были приморцы.

Также отметим, что у жителей Приморья есть ещё одно преимущество — они смогут отправиться в КНДР на поезде.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каково это — быть туристом в КНДР.

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#Новости#Общество#Туризм#Развитие туризма#Приморский край
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