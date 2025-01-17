Расон распахнул двери: Северная Корея готова пустить туристов в особую зону

Posted 17 января, 04:20
Published 17 января, 04:20
Modified 17 января, 04:22
Updated 17 января, 04:22
Китайский туристический портал youngpioneertours сообщил, что Северная Корея открыла для туризма Расон, свободную экономическую зону на северо-востоке страны.
Посетить её смогут жители разных стран — в первую очередь КНР и России. А вот гражданам США и Южной Кореи путь в этот район КНДР заказан — их там не ждут и им там не рады.
В новых медиа, подхвативших информацию о начале туристических поездок в Расон, подчёркивают, что эта свободная экономическая зона в КНДР расположена совсем не далеко от того места, с которого страна чучхе осуществляет запуск баллистических ракет.
Напомним, первыми туристами, посетившими КНДР после снятия пандемийных ограничений, были приморцы. В том числе — журналисты «Восток-Медиа». С тех пор в Северной Корее побывало несколько туристических групп из России, в составе которых были приморцы.
Также отметим, что у жителей Приморья есть ещё одно преимущество — они смогут отправиться в КНДР на поезде.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каково это — быть туристом в КНДР.