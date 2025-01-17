Слетел с дороги и опрокинулся: автомобиль попал в жуткое ДТП в Приморье — видео

В Черниговском районе на федеральной трассе Владивосток — Хабаровск произошло дорожное происшествие. Водитель седана съехал с дороги и перевернулся на бок около Высокого. На месте инцидента уже работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.