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Posted 17 января, 06:42

Published 17 января, 06:42

Modified 17 января, 06:44

Updated 17 января, 06:44

Машина перевернулась и улетела в кювет в Приморском крае

Слетел с дороги и опрокинулся: автомобиль попал в жуткое ДТП в Приморье — видео

17 января 2025, 06:42
Фото: vostokmedia.com.

Машина перевернулась и улетела в кювет в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Рулевой седана угодил в чудовищную аварию и угодил в канаву в Приморском крае. На месте инцидента уже работают силовики.

В Черниговском районе на федеральной трассе Владивосток — Хабаровск произошло дорожное происшествие. Водитель седана съехал с дороги и перевернулся на бок около Высокого. На месте инцидента уже работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное столкновение автомобилей приключилось в дальневосточной столице. Рулевые не поделили дорогу на встречной полосе, тем самым осложнили движение.

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