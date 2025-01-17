Слетел с дороги и опрокинулся: автомобиль попал в жуткое ДТП в Приморье — видео

Posted 17 января, 06:42
Published 17 января, 06:42
Modified 17 января, 06:44
Updated 17 января, 06:44
В Черниговском районе на федеральной трассе Владивосток — Хабаровск произошло дорожное происшествие. Водитель седана съехал с дороги и перевернулся на бок около Высокого. На месте инцидента уже работают сотрудники полиции. О пострадавших не сообщается. Подробности аварии выясняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что странное столкновение автомобилей приключилось в дальневосточной столице. Рулевые не поделили дорогу на встречной полосе, тем самым осложнили движение.