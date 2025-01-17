Смахнули «новогоднюю пыль»: от праздника нещадно избавляются жители Приморья — фото

Posted 17 января, 06:57
Published 17 января, 06:57
Modified 17 января, 06:59
Updated 17 января, 06:59
В одной из многоэтажек краевой столицы появились «следы» январских каникул. Жильцы дома, судя по всему, выбросили елку, чьи иголки осыпались в подъезде. Так, в уголке холла появилась кучка из остатков хвойной красотки и мишуры.
«Само дерево уже на мусорке. А кучку в ближайшее время уберет дворник. Вот так и покидает нас новогоднее настроение», — поведала местная жительница.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ужасы творились в домах Приморского края. Медики поделились жуткими подробностями вызовов на новогодних каникулах.