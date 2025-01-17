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Posted 17 января, 06:57

Published 17 января, 06:57

Modified 17 января, 06:59

Updated 17 января, 06:59

Следы Нового года исчезают в Приморском крае

Смахнули «новогоднюю пыль»: от праздника нещадно избавляются жители Приморья — фото

17 января 2025, 06:57
Фото: vostokmedia.com.

Следы Нового года исчезают в Приморском крае

Сюжет
Новый год
Пока некоторые приморцы возвращаются в повседневную суету, кое-кто безжалостно уничтожает праздничный «вайб» во Владивостоке.

В одной из многоэтажек краевой столицы появились «следы» январских каникул. Жильцы дома, судя по всему, выбросили елку, чьи иголки осыпались в подъезде. Так, в уголке холла появилась кучка из остатков хвойной красотки и мишуры.

«Само дерево уже на мусорке. А кучку в ближайшее время уберет дворник. Вот так и покидает нас новогоднее настроение», — поведала местная жительница.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие ужасы творились в домах Приморского края. Медики поделились жуткими подробностями вызовов на новогодних каникулах.

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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Праздник#Приморский край
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