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Posted 17 января, 01:51

Published 17 января, 01:51

Modified 17 января, 01:51

Updated 17 января, 01:51

Студию за 200 тысяч рублей сдают во Владивостоке

Студию за 200 тысяч рублей сдают во Владивостоке

17 января 2025, 01:51
Фото: Изображение Midjourney.
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Цены
На сайте «Фарпост» появилось объявление о сдаче студии за рекордные 200 тысяч рублей. Эта квартира находится далеко не в центре города, а на Седанке

Студия площадью 49,3 квадратных метра привлекает внимание своей стоимостью. Для сравнения, за такие деньги в центре Владивостока можно арендовать хорошую трехкомнатную квартиру.

Фото: Farprost.ru

Квартира оборудована железной дверью, ламинатом на полу и пластиковыми окнами. Внутри есть двуспальная кровать, диван, журнальный столик, компьютерный стол и кухонный гарнитур. Также имеется обеденный стол и шкаф-купе.

Из бытовой техники в студии присутствуют вытяжка, кондиционер, плита, посудомоечная машина, пылесос, стеклокерамическая плита, стиральная машина, титан, телевизор и холодильник.

Инфраструктура квартиры включает домофон, интернет, кабельное телевидение, консьержа, лифт и огороженную территорию с парковкой.

Правда пользователи в Сети совсем не оценили ремонт:

Ремонт и по виду и по деньгам так себе на троечку, не впечатляет, — пишет один из местных жителей.

К слову, по словам экспертов, Владивосток показывает небольшой рост арендных ставок — всего 3,8% за 2024 год — однако арендодатели, видимо, не в курсе об этом и продолжают выставлять высокие цены.

Что происходит на рынке арендой недвижимости во Владивостоке в январе 2025 — читайте в материале «Восток-Медиа»

200 тыс. за студию: обзор рынка арендной недвижимости Владивостока в начале 2025
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