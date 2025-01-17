Студию за 200 тысяч рублей сдают во Владивостоке

Posted 17 января, 01:51
Published 17 января, 01:51
Modified 17 января, 01:51
Updated 17 января, 01:51
Студия площадью 49,3 квадратных метра привлекает внимание своей стоимостью. Для сравнения, за такие деньги в центре Владивостока можно арендовать хорошую трехкомнатную квартиру.
Квартира оборудована железной дверью, ламинатом на полу и пластиковыми окнами. Внутри есть двуспальная кровать, диван, журнальный столик, компьютерный стол и кухонный гарнитур. Также имеется обеденный стол и шкаф-купе.
Из бытовой техники в студии присутствуют вытяжка, кондиционер, плита, посудомоечная машина, пылесос, стеклокерамическая плита, стиральная машина, титан, телевизор и холодильник.
Инфраструктура квартиры включает домофон, интернет, кабельное телевидение, консьержа, лифт и огороженную территорию с парковкой.
Правда пользователи в Сети совсем не оценили ремонт:
Ремонт и по виду и по деньгам так себе на троечку, не впечатляет, — пишет один из местных жителей.
К слову, по словам экспертов, Владивосток показывает небольшой рост арендных ставок — всего 3,8% за 2024 год — однако арендодатели, видимо, не в курсе об этом и продолжают выставлять высокие цены.
Что происходит на рынке арендой недвижимости во Владивостоке в январе 2025 — читайте в материале «Восток-Медиа»