В «Домклик» определили среднюю величину торга на вторичке в РФ

Наименее уступчивыми оказались продавцы готовых квартир в Санкт-Петербурге, где средний дисконт составил всего 3,3%, а также в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). В Москве и Московской области продавцы вторички также не спешат снижать цены (дисконт — 4,1% и 4,5% соответственно). Размер дисконта в Омской, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае составил от 5,1% до 5,4%, в Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане — от 6,2% до 6,7%, в Татарстане и Ростовской области — 7% и 7,2% соответственно.