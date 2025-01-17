В «Домклик» определили среднюю величину торга на вторичке в РФ

Posted 17 января, 14:58
Published 17 января, 14:58
Modified 17 января, 14:59
Updated 17 января, 14:59
Исследование проводилось на основе информации о сделках с недвижимостью, зарегистрированных через витрину «Домклик» в период с декабря прошлого года по начало января текущего года. Были проанализированы данные 17 крупнейших регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
Согласно данным сервиса «Домклик», в Воронежской области и Краснодарском крае размер скидки на готовые квартиры составляет в среднем 11,4% и 11,3% соответственно, а в Волгоградской области — около 7,6%.
В целом по России средний размер скидки на вторичном рынке жилья за период с декабря 2024 года по начало января 2025 года составил около 6%. Это означает, что при покупке стандартной квартиры стоимостью около 5 млн рублей покупатель может сэкономить в среднем около 300 тысяч рублей.
Наименее уступчивыми оказались продавцы готовых квартир в Санкт-Петербурге, где средний дисконт составил всего 3,3%, а также в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). В Москве и Московской области продавцы вторички также не спешат снижать цены (дисконт — 4,1% и 4,5% соответственно). Размер дисконта в Омской, Свердловской, Самарской областях и Пермском крае составил от 5,1% до 5,4%, в Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане — от 6,2% до 6,7%, в Татарстане и Ростовской области — 7% и 7,2% соответственно.
Эксперты также изучили динамику изменения величины скидки за последние полгода, с июня 2024 года, когда была отменена массовая льготная ипотека. Согласно расчетам, величина торга на вторичном рынке жилья в целом по стране за этот период существенно не изменилась. Исключение составили Воронежская область и Краснодарский край, где покупателям удаётся снизить цену более чем на 11%.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что спрос на готовое жильё оставался стабильным вплоть до ноября 2024 года, несмотря на то, что ключевая ставка находится на высоком уровне с конца 2023 года. Это привело к отсутствию явного снижения цен на готовые квартиры и лишь незначительным изменениям в поведении продавцов: стоимость квадратного метра изменилась на 1%, а величина торга снизилась на символические 0,2 п. п.
Однако глава дивизиона «Домклик» отметил, что темпы снижения спроса в последние месяцы 2024 года резко возросли, поэтому есть основания полагать, что вскоре мы увидим более заметные изменения на рынке недвижимости.