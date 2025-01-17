Вклад Gigarama в популяризацию Байкало-Амурской магистрали оценили наградой

Gigarama при содействии «Российских железных дорог» инициировала запуск большого мультимедийного проекта, приуроченного к полувековому юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Интерактивные механики предлагают пользователям в виде виртуального путешествия отправиться по всему маршруту — от Тайшета до Ванинского порта, ознакомиться с наиболее важными инфраструктурными объектами, узнать об их истории и значении. Проект функционирует с 5 июля 2024 года и сразу же после запуска он начал привлекать все больше внимания как со стороны россиян, так и у иностранных граждан.