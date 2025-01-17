Вклад Gigarama в популяризацию Байкало-Амурской магистрали оценили наградой

Posted 17 января, 15:36
Published 17 января, 15:36
Modified 17 января, 15:37
Updated 17 января, 15:37
Награждение от имени российского президента провел глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров в основном столичном офисе компании.
Gigarama при содействии «Российских железных дорог» инициировала запуск большого мультимедийного проекта, приуроченного к полувековому юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Интерактивные механики предлагают пользователям в виде виртуального путешествия отправиться по всему маршруту — от Тайшета до Ванинского порта, ознакомиться с наиболее важными инфраструктурными объектами, узнать об их истории и значении. Проект функционирует с 5 июля 2024 года и сразу же после запуска он начал привлекать все больше внимания как со стороны россиян, так и у иностранных граждан.
По заявлению гендиректора Gigarama Марата Сайченко, данный проект выступил для команды определенным вызовом:
«Создание мультимедийного проекта о БАМе — это больше, чем цифровая экскурсия. Мы хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Это история о людях, которые строили и продолжают развивать эту уникальную дорогу».
Возведение Байкало-Амурской магистрали велось с 1974 года. В строительных работах были задействованы два миллиона жителей со всего СССР. На данный момент БАМ имеет весомое значение для транспортной инфраструктуры РФ: магистраль протяженностью почти 4300 километров объединяет Сибирь с Тихим океаном и выступает одним из наиболее крупных маршрутов для организации перевозок грузов и пассажиров.
Олег Белозеров озвучил мнение, что такие медиапроекты, которые запускает Gigarama, дают возможность сохранить историческую память для живущих сейчас и будущих поколений:
«БАМ — это символ инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря таким проектам, как „БАМ — дорога в будущее“, мы можем показать молодым людям, насколько важен вклад наших предков в развитие страны».
Награждение Gigarama можно считать одним из фактов признания важности цифровых проектов для возрождения интереса к отечественной истории и культуре.