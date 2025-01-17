Владимир Путин подписал приказ: что нужно знать о военном призыве жителям Приморья?

Длятся они не более двух месяцев. Локацию и время мероприятий назначают Минобороны и другие профильные ведомства. Информации о предстоящих сборах пока нет, так как их устанавливают после указа президента. Делятся военные сборы на две категории: учебные и по проверке боеготовности.