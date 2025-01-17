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Posted 17 января, 01:34

Published 17 января, 01:34

Modified 17 января, 01:36

Updated 17 января, 01:36

Президент РФ подписал документ о военных сборах

Владимир Путин подписал приказ: что нужно знать о военном призыве жителям Приморья?

17 января 2025, 01:34
Фото: 1MI.

Президент РФ подписал документ о военных сборах

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Владимир Путин подписал указ о проведении военного призыва в 2025 году. Что известно о распоряжении президента? — узнаете в материале.

16 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году. Стоит отметить, что их проводят ежегодно. Это необходимо для улучшения военной подготовки тех, кто пребывает в запасе. Что необходимо знать об указе главы государства? — разбиралось издание «Новые известия».

Военный запас — это россияне, состоящие на учете в военкоматах страны, но не проходящие службу. Если страна будет нуждаться в мобилизации, то запасников могут призвать в ряды армии.

Что представляют из себя военные сборы?

Длятся они не более двух месяцев. Локацию и время мероприятий назначают Минобороны и другие профильные ведомства. Информации о предстоящих сборах пока нет, так как их устанавливают после указа президента. Делятся военные сборы на две категории: учебные и по проверке боеготовности.

Отправят ли призывников в зону СВО?

Предназначение сборов заключается в проверке и обучении работе с боевой техникой граждан страны. Других целей у данного мероприятия нет и быть не может.

Кто не отправится на военные сборы?

  • женщины;
  • прошедшие альтернативную службу;
  • граждане, у которых имеются трое и более несовершеннолетних детей;
  • уволенные в запас менее двух лет назад;
  • граждане, забронированные за органами власти на период мобилизации и в военное время;
  • сотрудники ОВД и войск нацгвардии, пожарные, таможенники и сотрудники ФСИН;
  • гражданский персонал ВС РФ;
  • действующие летчики, железнодорожники, моряки, педагоги;
  • граждане, занятые на посевной.

Как военные сборы отразятся на основной деятельности?

Те, кто отправится на сборы, не потеряют места на работе. Аналогичная ситуация ждет студентов. Граждане продолжат получать средние заработные платы и стипендии.

Будет ли новая волна мобилизации?

Глава комитета Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет. По словам политического деятеля, российские войска активно продвигаются в зоне СВО. Минобороны обеспечила бойцов всем необходимым на линии фронта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока отправили бронемобиль героям-землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Прихожане церкви Порт-Артурской иконы Божьей Матери также закупили маскировочные сети для воинов из Приморского края.

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