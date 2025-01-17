Владимир Путин подписал приказ: что нужно знать о военном призыве жителям Приморья?

Posted 17 января, 01:34
Published 17 января, 01:34
Modified 17 января, 01:36
Updated 17 января, 01:36
16 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2025 году. Стоит отметить, что их проводят ежегодно. Это необходимо для улучшения военной подготовки тех, кто пребывает в запасе. Что необходимо знать об указе главы государства? — разбиралось издание «Новые известия».
Военный запас — это россияне, состоящие на учете в военкоматах страны, но не проходящие службу. Если страна будет нуждаться в мобилизации, то запасников могут призвать в ряды армии.
Что представляют из себя военные сборы?
Длятся они не более двух месяцев. Локацию и время мероприятий назначают Минобороны и другие профильные ведомства. Информации о предстоящих сборах пока нет, так как их устанавливают после указа президента. Делятся военные сборы на две категории: учебные и по проверке боеготовности.
Отправят ли призывников в зону СВО?
Предназначение сборов заключается в проверке и обучении работе с боевой техникой граждан страны. Других целей у данного мероприятия нет и быть не может.
Кто не отправится на военные сборы?
Как военные сборы отразятся на основной деятельности?
Те, кто отправится на сборы, не потеряют места на работе. Аналогичная ситуация ждет студентов. Граждане продолжат получать средние заработные платы и стипендии.
Будет ли новая волна мобилизации?
Глава комитета Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет. По словам политического деятеля, российские войска активно продвигаются в зоне СВО. Минобороны обеспечила бойцов всем необходимым на линии фронта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Владивостока отправили бронемобиль героям-землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Прихожане церкви Порт-Артурской иконы Божьей Матери также закупили маскировочные сети для воинов из Приморского края.