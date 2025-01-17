«Вовремя проехала»: ДТП около важной авторазвязки случилось во Владивостоке — видео

Машины не поделили дорогу на важном участке в пригороде Владивостока

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Два автомобиля угодили в аварию около «Фетисов Арены» во Владивостоке. Судя по всему, инцидент повлиял на дорожный трафик на данном участке.