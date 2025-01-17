«Вовремя проехала»: ДТП около важной авторазвязки случилось во Владивостоке — видео

Posted 17 января, 07:18
Published 17 января, 07:18
Modified 17 января, 07:20
Updated 17 января, 07:20
В пригороде дальневосточной столицы одна машина стукнула другую. В результате «догонялок» участники аварии заблокировали движение на одной из трех полос в сторону Артема около разворота на Спутнике.
«Мне повезло, что я выехала, скорее всего, когда ДТП только случилось. Пробка на повороте после „Фетисов Арены“ не успела собраться», — поведала девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легковой автомобиль слетел в канаву и перевернулся на бок в Черниговском районе около села Высокого.