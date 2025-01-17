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Posted 17 января, 07:18

Published 17 января, 07:18

Modified 17 января, 07:20

Updated 17 января, 07:20

Машины не поделили дорогу на важном участке в пригороде Владивостока

«Вовремя проехала»: ДТП около важной авторазвязки случилось во Владивостоке — видео

17 января 2025, 07:18
Фото: vostokmedia.com.

Машины не поделили дорогу на важном участке в пригороде Владивостока

Сюжет
Автомобиль
Два автомобиля угодили в аварию около «Фетисов Арены» во Владивостоке. Судя по всему, инцидент повлиял на дорожный трафик на данном участке.

В пригороде дальневосточной столицы одна машина стукнула другую. В результате «догонялок» участники аварии заблокировали движение на одной из трех полос в сторону Артема около разворота на Спутнике.

«Мне повезло, что я выехала, скорее всего, когда ДТП только случилось. Пробка на повороте после „Фетисов Арены“ не успела собраться», — поведала девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что легковой автомобиль слетел в канаву и перевернулся на бок в Черниговском районе около села Высокого.

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