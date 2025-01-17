Все кануло в Лету: многотонный груз упал в море с судна в Приморском крае

Posted 17 января, 00:15
Published 17 января, 00:15
Modified 17 января, 00:17
Updated 17 января, 00:17
Находкинская транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств утери палубного груза с судна «Степан Гейц».
Инцидент произошел 16 января около 15:00, когда груженое бревнами судно отходило от причала в морском порту Находки. В результате происшествия в воду упало около тысячи кубометров лесоматериалов.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, судно получило повреждения. Лесопродукцию, которая упала в воду, изъяли.
Находкинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. В ходе проверки установят причины происшествия и возможные нарушения, которые могли привести к утере груза. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования для предотвращения подобных инцидентов.
Информацию о ходе расследования специалисты прокуратуры предоставят дополнительно.
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