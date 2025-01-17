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Posted 17 января, 00:15

Published 17 января, 00:15

Modified 17 января, 00:17

Updated 17 января, 00:17

Тонны лесоматериалов упали в море с палубы грузового судна в Приморском крае

Все кануло в Лету: многотонный груз упал в море с судна в Приморском крае

17 января 2025, 00:15
Фото: 1MI.

Тонны лесоматериалов упали в море с палубы грузового судна в Приморском крае

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Судно
Днем 16 января в порту Находки накренилось судно. Многотонный груз упал в воду с палубы. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

Находкинская транспортная прокуратура начала расследование обстоятельств утери палубного груза с судна «Степан Гейц».

Инцидент произошел 16 января около 15:00, когда груженое бревнами судно отходило от причала в морском порту Находки. В результате происшествия в воду упало около тысячи кубометров лесоматериалов.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, судно получило повреждения. Лесопродукцию, которая упала в воду, изъяли.

Находкинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания. В ходе проверки установят причины происшествия и возможные нарушения, которые могли привести к утере груза. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования для предотвращения подобных инцидентов.

Информацию о ходе расследования специалисты прокуратуры предоставят дополнительно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с грузовиком в Приморском крае.

Груз перекрыл трассу, водитель погиб: по факту аварии в Приморье проводят проверку
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#Новости#Общество#Находка#Судно#Прокуратура#Приморский край#Авария#Груз#Приморье#Происшествия#Лесоматериалы
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