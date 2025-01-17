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Posted 17 января, 01:46

Published 17 января, 01:46

Modified 17 января, 01:48

Updated 17 января, 01:48

Еще одна иномарка ушла под лед в Приморском крае

Второй «утопленник» за сутки: очередной автомобиль ушел под лед в Приморье — видео

17 января 2025, 01:46
Фото: 1MI.

Еще одна иномарка ушла под лед в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Джип провалился в трещину на льду в Надеждинском районе Приморья. Очевидцы рассказали, что буквально несколько часов назад в этом же месте под воду ушел грузовик.

Автомобиль провалился в трещину на льду возле Фёдоровской сопки, недалеко от Пачихезы в районе Тавричанки. Инцидент произошел 17 января. Видео с места появилось в сети.

Видео: gorod_vl.

Трещина находится рядом с берегом и представляет серьезную опасность для всех, кто пытается пересечь лед, говорят рыбаки.

Накануне, буквально несколько часов назад, в этом же месте ушел под лед грузовик.

Очевидцы рассказали, что даже пешеходы и мотоциклисты избегают этого участка и стараются не приближаться к трещине.

Жителей Приморья предупреждают о том, что выходить и выезжать на лед рек и заливов крайне опасно. Гражданам настоятельно рекомендуется не рисковать своим здоровьем.

Специалисты по безопасности также отмечают, что за выезд на лед на автомобиле нарушителю может грозить административная ответственность. Решение о применении мер принимают муниципальные власти.

Если вы стали свидетелем опасной ситуации или можете оказать помощь, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или спасателями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни в Приморье выход на лед особенно опасен.

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