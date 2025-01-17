Второй «утопленник» за сутки: очередной автомобиль ушел под лед в Приморье — видео

Posted 17 января, 01:46
Published 17 января, 01:46
Modified 17 января, 01:48
Updated 17 января, 01:48
Автомобиль провалился в трещину на льду возле Фёдоровской сопки, недалеко от Пачихезы в районе Тавричанки. Инцидент произошел 17 января. Видео с места появилось в сети.
Трещина находится рядом с берегом и представляет серьезную опасность для всех, кто пытается пересечь лед, говорят рыбаки.
Накануне, буквально несколько часов назад, в этом же месте ушел под лед грузовик.
Очевидцы рассказали, что даже пешеходы и мотоциклисты избегают этого участка и стараются не приближаться к трещине.
Жителей Приморья предупреждают о том, что выходить и выезжать на лед рек и заливов крайне опасно. Гражданам настоятельно рекомендуется не рисковать своим здоровьем.
Специалисты по безопасности также отмечают, что за выезд на лед на автомобиле нарушителю может грозить административная ответственность. Решение о применении мер принимают муниципальные власти.
Если вы стали свидетелем опасной ситуации или можете оказать помощь, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или спасателями.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ближайшие дни в Приморье выход на лед особенно опасен.