Второй «утопленник» за сутки: очередной автомобиль ушел под лед в Приморье — видео

Еще одна иномарка ушла под лед в Приморском крае

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Джип провалился в трещину на льду в Надеждинском районе Приморья. Очевидцы рассказали, что буквально несколько часов назад в этом же месте под воду ушел грузовик.