Высокого звания достойны: ветераны войны в Приморье станут почётными жителями края

Posted 17 января, 02:40
Published 17 января, 02:40
Modified 17 января, 02:42
Updated 17 января, 02:42
О том, что Приморье поддерживает инициативу президента России Владимира Путина и Минобороны РФ о присвоении участникам Великой Отечественной войны статуса почетного жителя региона, в своем официальном telegram-канале написала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
— Каждый фронтовик, который сражался за свободу и независимость нашего государства с оружием в руках, имеет право на это почетное звание, — отметила она.
Сейчас идёт разработка нормативно-правовой базы статуса почетного жителя Приморского края. Вера Щербина отметила, что все, кому будет присвоено это звание, ежемесячно станут получать выплату в 15 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие выплаты получат ветераны к 80-летию Победы.