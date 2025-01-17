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Posted 17 января, 02:40

Published 17 января, 02:40

Modified 17 января, 02:42

Updated 17 января, 02:42

Звание почётных жителей Приморского края присвоят ветеранам войны

Высокого звания достойны: ветераны войны в Приморье станут почётными жителями края

17 января 2025, 02:40
Фото: 1MI.

Звание почётных жителей Приморского края присвоят ветеранам войны

Сюжет
Память
Ветераны Великой Отечественной войны в Приморском крае получат звания почётных жителей региона. Правительство края уже разрабатывает нормативно-правовую базу этого статуса.

О том, что Приморье поддерживает инициативу президента России Владимира Путина и Минобороны РФ о присвоении участникам Великой Отечественной войны статуса почетного жителя региона, в своем официальном telegram-канале написала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

— Каждый фронтовик, который сражался за свободу и независимость нашего государства с оружием в руках, имеет право на это почетное звание, — отметила она.

Сейчас идёт разработка нормативно-правовой базы статуса почетного жителя Приморского края. Вера Щербина отметила, что все, кому будет присвоено это звание, ежемесячно станут получать выплату в 15 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие выплаты получат ветераны к 80-летию Победы.

Выплаты в десятки тысяч рублей получат участники войны и другие ветераны в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Ветераны#Память#Приморский край
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