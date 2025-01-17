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Posted 17 января, 02:53

Published 17 января, 02:53

Modified 17 января, 02:55

Updated 17 января, 02:55

Куриное мясо стало дороже свинины в Приморском крае

«Я дурею с этой прикормки»: «золотые» тушки для богачей появились в Приморье — фото

17 января 2025, 02:53
Фото: 1MI.

Куриное мясо стало дороже свинины в Приморском крае

Сюжет
Мясо
Свыкнуться с умопомрачительными ценами на овощи сложно. Но заоблачная стоимость еще одного весьма популярного продукта вновь удивляет жителей Владивостока.

В одном из супермаркетов дальневосточной столицы появилось, судя по стоимости, куриное филе для избранных. Очевидица подошла к витрине с замороженными мясными продуктами и была удивлена расценками.

Килограмм мяса птицы стоит 731 рубль. Буквально пару месяцев назад таких цифр горожанка не наблюдала.

Фото: vostokmedia.com

Более того, девушку удивил тот факт, что свинина гораздо дешевле, чем «элитный» продукт. Карбонат обходится в 449 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, автор фотографий предполагает, что изменение цен связано с окончанием сезона.

«Когда работала с сфере общепита, поставщики говорили, что мясо птиц дешевеет в сезон убоя. Сейчас он закончился, но такой скачок цен все равно поражает», — заявила собеседница.

Ранее «Восток-Медиа» писало об элитных овощах, который украсили полки владивостокских магазинов. Судя по тенденции, сварганить «бесценный» ужин можно будет уже в недалеком будущем.

Цены — отвал башки: овощи для элиты появились в магазинах Приморья — фото
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