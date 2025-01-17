«Я дурею с этой прикормки»: «золотые» тушки для богачей появились в Приморье — фото

Posted 17 января, 02:53
Published 17 января, 02:53
Modified 17 января, 02:55
Updated 17 января, 02:55
В одном из супермаркетов дальневосточной столицы появилось, судя по стоимости, куриное филе для избранных. Очевидица подошла к витрине с замороженными мясными продуктами и была удивлена расценками.
Килограмм мяса птицы стоит 731 рубль. Буквально пару месяцев назад таких цифр горожанка не наблюдала.
Более того, девушку удивил тот факт, что свинина гораздо дешевле, чем «элитный» продукт. Карбонат обходится в 449 рублей.
Стоит отметить, автор фотографий предполагает, что изменение цен связано с окончанием сезона.
«Когда работала с сфере общепита, поставщики говорили, что мясо птиц дешевеет в сезон убоя. Сейчас он закончился, но такой скачок цен все равно поражает», — заявила собеседница.
Ранее «Восток-Медиа» писало об элитных овощах, который украсили полки владивостокских магазинов. Судя по тенденции, сварганить «бесценный» ужин можно будет уже в недалеком будущем.