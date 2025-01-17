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Posted 17 января, 01:16

Published 17 января, 01:16

Modified 17 января, 01:18

Updated 17 января, 01:18

Спасатели МЧС России потушили возгорание магазина в Уссурийске

Жуткий пожар разбудил город: музыкальный магазин вспыхнул ночью в Уссурийске

17 января 2025, 01:16
Фото: mchs_vdk.

Спасатели МЧС России потушили возгорание магазина в Уссурийске

Сюжет
Пожар
Крыша магазина музыкальных инструментов загорелась поздно ночью в Уссурийске. Пожарные боролись с пламенем под покровом ночи.

17 января в 4:14 утра в Уссурийске загорелась крыша магазина музыкальных инструментов на Тимирязева. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили, что из-под крыши здания идет черный дым.

Спасатели оперативно приступили к тушению пожара. Пламя охватило площадь около 50 квадратных метров.

В результате происшествия произошло обрушение потолочного перекрытия, однако, к счастью, никто не пострадал.

В данный момент причины возникновения пожара и размер причиненного ущерба устанавливают. Специалисты продолжают работать на месте происшествия и проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Ранее «Восток-Медиа» писало о страшном пожаре в многоэтажке во Владивостоке.

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