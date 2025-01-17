Жуткий пожар разбудил город: музыкальный магазин вспыхнул ночью в Уссурийске

Posted 17 января, 01:16
Published 17 января, 01:16
Modified 17 января, 01:18
Updated 17 января, 01:18
17 января в 4:14 утра в Уссурийске загорелась крыша магазина музыкальных инструментов на Тимирязева. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили, что из-под крыши здания идет черный дым.
Спасатели оперативно приступили к тушению пожара. Пламя охватило площадь около 50 квадратных метров.
В результате происшествия произошло обрушение потолочного перекрытия, однако, к счастью, никто не пострадал.
В данный момент причины возникновения пожара и размер причиненного ущерба устанавливают. Специалисты продолжают работать на месте происшествия и проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств.
Ранее «Восток-Медиа» писало о страшном пожаре в многоэтажке во Владивостоке.