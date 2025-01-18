Чудовищная пробка образовалась во Владивостоке из-за ДТП на одной из главных улиц

Posted 18 января, 06:25
Published 18 января, 06:25
Modified 18 января, 06:27
Updated 18 января, 06:27
Очевидцы сообщают: поток транспорта по направлению в центр города очень плотный, и ДТП изрядно его тормозит.
Судя по всему, жертв — и это очень радует — в результате столкновения двух «Тойот» и одного «Фольксвагена» нет. Но настроение это ДТП испортило не только владельцам автомобилей, но и сотням водителей и пассажиров машин, которые медленно и уныло движутся в пробке. Кстати, на картах она, что называется, внушает.