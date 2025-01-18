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Posted 18 января, 06:25

Published 18 января, 06:25

Modified 18 января, 06:27

Updated 18 января, 06:27

ДТП вызвало во Владивостоке сильное затруднение движения

Чудовищная пробка образовалась во Владивостоке из-за ДТП на одной из главных улиц

18 января 2025, 06:25
Фото: vostokmedia.com.

ДТП вызвало во Владивостоке сильное затруднение движения

Сюжет
ДТП
Огромная — да что там, чудовищная — пробка образовалась на проспекте 100--летия Владивостока из-за ДТП, случившегося в районе дома № 145. Три автомобиля перекрыли полосу движения — и всё, этого хватило.

Очевидцы сообщают: поток транспорта по направлению в центр города очень плотный, и ДТП изрядно его тормозит.

Видео: vostokmedia.com.

Судя по всему, жертв — и это очень радует — в результате столкновения двух «Тойот» и одного «Фольксвагена» нет. Но настроение это ДТП испортило не только владельцам автомобилей, но и сотням водителей и пассажиров машин, которые медленно и уныло движутся в пробке. Кстати, на картах она, что называется, внушает.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о жёстком ДТП в районе Нагорного парка.

#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#ДТП#Дорожное происшествие
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