Чудовищная пробка образовалась во Владивостоке из-за ДТП на одной из главных улиц

Судя по всему, жертв — и это очень радует — в результате столкновения двух «Тойот» и одного «Фольксвагена» нет. Но настроение это ДТП испортило не только владельцам автомобилей, но и сотням водителей и пассажиров машин, которые медленно и уныло движутся в пробке. Кстати, на картах она, что называется, внушает.