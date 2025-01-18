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Posted 18 января, 04:10

Published 18 января, 04:10

Modified 18 января, 04:12

Updated 18 января, 04:12

Во Владивостоке пройдут гастроли Хабаровского музыкального театра

Душой дитя, судьбой монах и русский Пьеро окажутся во Владивостоке

18 января 2025, 04:10
Фото: Пресс-служба Хабаровского музыкального театра.

Во Владивостоке пройдут гастроли Хабаровского музыкального театра

Сюжет
Спектакль
Начало февраля во Владивостоке будет ярким и очень музыкальным. На Приморской сцене Мариинского театра пройдут гастроли Хабаровского музыкального театра.

Хабаровский музыкальный театр много раз приезжал с гастролями во Владивосток, здесь у коллектива множество поклонников. Но в начале февраля этого года впервые в своей истории театр выступит на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.

Напомним, в середине 2024 года музыкальный театр Хабаровска постигла беда — в его здании случился большой пожар. Но коллектив не пал духом, продолжая спектакли на временной сцене в родном городе.

— 2025 год будет насыщен гастролями, ведь для нас это не только возможность выступить в разных городах и порадовать зрителей, но и поблагодарить наших коллег, которые поддержали театр в эти трудные времена. Выражаем глубокую признательность и благодарность Приморской сцене Мариинского театра за приглашение выступить с гастролями и представить зрителям Владивостока как новые спектакли, так и жемчужины нашего репертуара, — поделился художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.

Гастроли Хабаровского музыкального театра начнутся 6 февраля в Большом зале нашей Мариинки — концертом «Неоклассика. Лучшее» (12+).

— Это будет эффектное шоу света, видео и звука «Неоклассика. Лучшее», где прозвучат произведения популярных зарубежных композиторов, — рассказали в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

7 февраля также в Большом зале пройдёт концерт-ревю «Короли оперетты» (12+). В программе — знаменитые сцены, арии и дуэты из оперетт композиторов Иоганна Штрауса и Имре Кальмана.

8 февраля вниманию зрителей Владивостока предложат моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой» (16+), посвящённый судьбе и творчеству знаменитого шансонье ХХ века.

Также театр покажет два спектакля в Малом зале Приморской сцены. 7 февраля приморские зрители увидят премьеру — музыкальную поэму «Мцыри» (16+) по произведению Михаила Лермонтова. 8 февраля для юных зрителей прозвучит музыкальная сказка «Лесные приключения» (0+).

Кадр из спектакля "Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой"
Сцена из спектакля "Короли оперетты"
Сцена из спектакля "Лесные приключения"
Сцена из спектакля "Мцыри"
Сцена из спектакля «Неоклассика»
Кадр из спектакля "Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой". Фото: Пресс-служба Хабаровского музыкального театра

Отметим, что главный режиссёр Приморского краевого академического театра имени Горького Ефим Звеняцкий также сообщил о том, что летом 2025 года артисты из Хабаровска выступят и на сцене «горьковки», показав несколько новых и полюбившихся зрителю спектаклей.

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#Новости#Культура#Владивосток#Спектакль#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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