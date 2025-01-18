Хит — несомненно: больше 40 тысяч человек во Владивостоке увидели это

Уникальную возможность увидеть работы великого российского ювелира Карла Фаберже и его современников жителям Приморья и его гостям подарил комплекс Музеев Московского Кремля, с которым музей имени Арсеньева в течение пяти лет вел активное сотрудничество. За пять лет во Владивостоке побывало шесть выставок, которые показали жителям региона самые яркие, самые изумительные экспонаты, которые ранее можно было увидеть только в Москве. Директор музея Арсеньева Виктор Шалай уверен, что в этом и есть главный смысл проектов, реализуемых совместно с федеральными музеями, расположенными в западной части России.