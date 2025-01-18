Хит — несомненно: больше 40 тысяч человек во Владивостоке увидели это

Posted 18 января, 07:18
Published 18 января, 07:18
Modified 18 января, 07:42
Updated 18 января, 07:42
— Выставка, о которой министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова говорила как о музейном хите, действительно таковым стала, — отметили в пресс-службе музея имени Арсеньева. 41,5 тысячи посетителей — это не только жители Приморского края и Владивостока и даже ДФО. В книге отзывов — благодарности и восторги от посетителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Самарской, Свердловской и десятка других областей России, Республики Горный Алтай, Саха Якутия, Башкортостана… У нас были посетители из ДНР, ближнего и дальнего зарубежья — и все они оставили самые теплые восторженные отклики в музейной книге отзывов.
Уникальную возможность увидеть работы великого российского ювелира Карла Фаберже и его современников жителям Приморья и его гостям подарил комплекс Музеев Московского Кремля, с которым музей имени Арсеньева в течение пяти лет вел активное сотрудничество. За пять лет во Владивостоке побывало шесть выставок, которые показали жителям региона самые яркие, самые изумительные экспонаты, которые ранее можно было увидеть только в Москве. Директор музея Арсеньева Виктор Шалай уверен, что в этом и есть главный смысл проектов, реализуемых совместно с федеральными музеями, расположенными в западной части России.
Выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» — это более 300 уникальных произведений, среди которых три знаменитых яйца Фаберже, создававшихся для членов императорской семьи. Это шедевры мирового уровня, сакральные культурные артефакты, отражающие богатую историю страны.
Пятилетнее сотрудничество музея имени Арсеньева и Музеев Московского Кремля завершено, но это не точка, а всего лишь запятая в длительной совместной работе двух федеральных музеев, уверен Виктор Шалай. Возможности взаимодействия с одной ведущих российских сокровищниц не исчерпаны; как, впрочем, и с другими крупнейшими отечественными музейными институциями.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие выставки в музее имени Арсеньева Владивосток увидит в 2025 году.