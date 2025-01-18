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Posted 17 января, 23:14

Published 17 января, 23:14

Modified 17 января, 23:16

Updated 17 января, 23:16

Вместо крещенских морозов в Приморском крае ожидается оттепель

Картина называется «Не ждали»: в Приморье вместо морозов — плюсовая температура

17 января 2025, 23:14
Фото: vostokmedia.com.

Вместо крещенских морозов в Приморском крае ожидается оттепель

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Погода
Традиционные Крещенские морозы в Приморском крае в этом году грозят превратиться в Крещенскую оттепель. Сегодня в Приморье местами — до +3 градусов по Цельсию. Не рановато ль для весны?

По сообщениям Примгидромета, над краем царит гребень антициклона, а это значит — без осадков и даже ветер слабый, причём южный. Ночью в центральных районах морозно, до -30°C, а вот днём в крае ожидается оттепель — до +3°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха днём 0°C.

Что интересно, на следующей рабочей неделе снегопадов сильных в крае не ожидается, небольшой снег возможен местами в центральных районах в понедельник ночью и днем в среду. Во Владивостоке всю будущую неделю — без осадков.

Температурный фон сильно не изменится, ночами в Приморье будет морозно, а вот днем — максимум до -16 °С. Причём к середине недели опять возможны плюсовые температуры — +2 °С.

Во Владивостоке особых холодов тоже не ожидается — всю неделю температура воздуха будет держаться в районе -7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о грядущей погодной аномалии в крае.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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