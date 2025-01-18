Картина называется «Не ждали»: в Приморье вместо морозов — плюсовая температура

Posted 17 января, 23:14
Published 17 января, 23:14
Modified 17 января, 23:16
Updated 17 января, 23:16
По сообщениям Примгидромета, над краем царит гребень антициклона, а это значит — без осадков и даже ветер слабый, причём южный. Ночью в центральных районах морозно, до -30°C, а вот днём в крае ожидается оттепель — до +3°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха днём 0°C.
Что интересно, на следующей рабочей неделе снегопадов сильных в крае не ожидается, небольшой снег возможен местами в центральных районах в понедельник ночью и днем в среду. Во Владивостоке всю будущую неделю — без осадков.
Температурный фон сильно не изменится, ночами в Приморье будет морозно, а вот днем — максимум до -16 °С. Причём к середине недели опять возможны плюсовые температуры — +2 °С.
Во Владивостоке особых холодов тоже не ожидается — всю неделю температура воздуха будет держаться в районе -7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о грядущей погодной аномалии в крае.