Машина в крови, вся улица в обломках: последствия жуткой аварии в Приморье — видео

Posted 17 января, 23:16
Published 17 января, 23:16
Modified 17 января, 23:18
Updated 17 января, 23:18
Серьезное ДТП случилось минувшей ночью на кольце Шилкинской во Владивостоке. Разбитый автомобиль и два экипажа ДПС стоят у места аварии. Рядом повалены ограждения, судя по всему, машину вынесло на тротуар.
Лобовое стекло авто выбито, вся передняя часть смята, на корпусе видна кровь.
Пробки в месте аварии нет, проезжую часть постарались максимально освободить. Скорой помощи и других возможных участников аварии не видно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на важном участке трассы во Владивостоке.