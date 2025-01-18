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Posted 17 января, 23:16

Published 17 января, 23:16

Modified 17 января, 23:18

Updated 17 января, 23:18

Разбитый автомобиль заметили на Шилкинской во Владивостоке

Машина в крови, вся улица в обломках: последствия жуткой аварии в Приморье — видео

17 января 2025, 23:16
Фото: 1MI.

Разбитый автомобиль заметили на Шилкинской во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Недоброе утро встретило жителей Владивостока: на одной из развязок недалеко от центра города случилась чудовищная авария. Последствия ДТП перепугали автомобилистов.

Серьезное ДТП случилось минувшей ночью на кольце Шилкинской во Владивостоке. Разбитый автомобиль и два экипажа ДПС стоят у места аварии. Рядом повалены ограждения, судя по всему, машину вынесло на тротуар.

Лобовое стекло авто выбито, вся передняя часть смята, на корпусе видна кровь.

Фото: vostokmedia.com

Пробки в месте аварии нет, проезжую часть постарались максимально освободить. Скорой помощи и других возможных участников аварии не видно.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии на важном участке трассы во Владивостоке.

«Вовремя проехала»: ДТП около важной авторазвязки случилось во Владивостоке — видео
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