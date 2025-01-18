Обрушение кровли опасности не несет: в школе № 72 возобновляются занятия — видео

Posted 18 января, 00:04
Published 18 января, 00:04
Modified 18 января, 00:06
Updated 18 января, 00:06
В администрации Владивостока прошло совещание по итогам обследования спортивного корпуса школы № 72. На нем выступили специалисты, проводившие экспертизу и проверявшие состояние помещения — представители Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству.
Они заверили: обрушение кровли в спортивном корпусе не несет опасности для конструкции учебного корпуса и учащихся.
— Принято решение запустить учебный процесс в школе, — рассказал глава Владивостока. — За выходные здесь все подготовят к приему учеников.
Вокруг аварийного здания — с бассейном — уже устанавливают ограждение. Усилена охрана, установлены камеры с круглосуточной трансляцией.
Константин Шестаков подчеркнул: эксперты рекомендуют укрепить кровлю спортивного корпуса.
— В ближайшее время в следственные органы направим документы для получения разрешения на проведение этих работ. К моменту, когда будут сделаны все итоговые заключения, приступим к исполнению предписания: это либо демонтаж здания, либо его капремонт или частичная реконструкция, — сказал глава Владивостока.
Отметим, что проверки других учебных учреждений с бассейнами прошли по всему Владивостоку.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что случилось в школе № 72.