Обрушение кровли опасности не несет: в школе № 72 возобновляются занятия — видео

— В ближайшее время в следственные органы направим документы для получения разрешения на проведение этих работ. К моменту, когда будут сделаны все итоговые заключения, приступим к исполнению предписания: это либо демонтаж здания, либо его капремонт или частичная реконструкция, — сказал глава Владивостока.