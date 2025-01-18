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Posted 18 января, 00:04

Published 18 января, 00:04

Modified 18 января, 00:06

Updated 18 января, 00:06

Во Владивостоке в школе, где обрушилась кровля в бассейне, возобновляются уроки

Обрушение кровли опасности не несет: в школе № 72 возобновляются занятия — видео

18 января 2025, 00:04

Во Владивостоке в школе, где обрушилась кровля в бассейне, возобновляются уроки

Сюжет
Школа
В школе № 72 Владивостока, где в начале января обрушилась кровля в бассейне, с понедельника, 20 января, возобновятся занятия, ученики придут в классы. Об этом заявил в своем официальном telegram-канале глава города Константин Шестаков.

В администрации Владивостока прошло совещание по итогам обследования спортивного корпуса школы № 72. На нем выступили специалисты, проводившие экспертизу и проверявшие состояние помещения — представители Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству.

Они заверили: обрушение кровли в спортивном корпусе не несет опасности для конструкции учебного корпуса и учащихся.

— Принято решение запустить учебный процесс в школе, — рассказал глава Владивостока. — За выходные здесь все подготовят к приему учеников.

Вокруг аварийного здания — с бассейном — уже устанавливают ограждение. Усилена охрана, установлены камеры с круглосуточной трансляцией.

Константин Шестаков подчеркнул: эксперты рекомендуют укрепить кровлю спортивного корпуса.

— В ближайшее время в следственные органы направим документы для получения разрешения на проведение этих работ. К моменту, когда будут сделаны все итоговые заключения, приступим к исполнению предписания: это либо демонтаж здания, либо его капремонт или частичная реконструкция, — сказал глава Владивостока.

Отметим, что проверки других учебных учреждений с бассейнами прошли по всему Владивостоку.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что случилось в школе № 72.

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