Очень хочется сжевать «золотую рыбку»: сколько заплатят приморцы за корюшку

Posted 18 января, 06:08
Published 18 января, 06:08
Modified 18 января, 06:10
Updated 18 января, 06:10
Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» (6+) пройдёт в Приморском крае в седьмой раз. Уже сегодня заявки на участие подали многие известные рестораны и заведения общепита столицы ДФО и Приморья.
Как рассказали организаторы — Школа дальневосточной кухни и Тихоокеанский туристический союз (в рамках общественного проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.), «золотой рыбкой» — писучем, корюшкой и навагой — можно будет полакомиться в ресторанах, пабах и кафе Дальнего Востока. В меню будет представлен широкий выбор позиций: от доступных «семечек» и «жарёхи» из корюшки до изысканных вкусовых сочетаний и чистого творчества шеф-поваров.
Единая цена «жарёхи» из корюшки в этом году составит 199 рублей, а наваги и писуча — 149 рублей за 100 граммов сырого полуфабриката. Свежая рыба будет поступать в общепит из разных районов Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области.
— В этом году мы решили добавить к гастрономии и культурную составляющую, — рассказала Татьяна Заречнева, руководитель фестиваля «Корюшка и Ко». -Идёт работа над литературного-гастрономическим спектаклем, посвященным Владивостоку. В сотрудничестве с одним из современных художников планируем открыть ироничную выставку миниатюр про зимнюю рыбалку.
Отметим, что в 6-м фестивале зимней рыбы, что проходил в 2024 году, приняли участие 46 заведений из Владивостока, Артема, Находки, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Впервые среди участников были заведения фаст-фуда. За две недели гастрономического праздника гости съели более двух тонн рыбы от «жарёхи» из корюшки до авторских блюд из минтая и наваги.