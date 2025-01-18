Очень хочется сжевать «золотую рыбку»: сколько заплатят приморцы за корюшку

Отметим, что в 6-м фестивале зимней рыбы, что проходил в 2024 году, приняли участие 46 заведений из Владивостока, Артема, Находки, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Впервые среди участников были заведения фаст-фуда. За две недели гастрономического праздника гости съели более двух тонн рыбы от «жарёхи» из корюшки до авторских блюд из минтая и наваги.