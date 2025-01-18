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Posted 18 января, 03:23

Published 18 января, 03:23

Modified 18 января, 03:25

Updated 18 января, 03:25

Рейды на льду акватории регулярно проходят во Владивостоке

Пошёл за рыбкой, вернулся со штрафом: во Владивостоке проводят рейды на льду заливов

18 января 2025, 03:23
Фото: Инесса Иминова. vlc.ru.

Рейды на льду акватории регулярно проходят во Владивостоке

Сюжет
Лед
Нынешняя зима настоящей стужей приморцев и жителей Владивостока еще не пугала — на носу Крещение, а на улице — оттепель. Но это значит, что и лёд в акватории тонкий, непрочный. И напомним — выезд на него строго запрещён.

Администрация Владивостока регулярно проводит рейды по безопасности на льду. Очередной состоялся на днях. Сотрудники полиции, ГИМС, специалисты мэрии отправились в район станции Океанская и душевно поговорили с любителями зимней рыбалки, которые сидят на льду Амурского залива с раннего утра до вечера.

Но задушевные разговоры, в ходе которых адептам подлёдного лова напоминали о правилах безопасного поведения на льду, велись только с теми, кто добрался до места ловли от берега своим ходом — пешим. Любителям комфорта, отважно выехавшим на лёд на автомобилях, были выписаны и вручены протоколы об административных правонарушениях. Хорошо провели время — вместе с корюшкой поймали штраф — от 1,5 до 50 тысяч рублей.

Фото: Инесса Иминова. vlc.ru

При этом в пресс-службе администрации Владивостока отмечают, что цель рейдов — не оштрафовать как можно больше легкомысленных автомобилистов-рыболовов, а сохранить здоровье и жизнь тем, кто не понимает, как опасно передвигаться по тонкому льду на тяжёлой машине.

— В этом году с учётом погодных условий на территориях Амурского и Уссурийского заливов не сформировалось надёжное ледовое покрытие. В частности, высокую опасность представляют прогулки по льду в районе Спортивной Набережной, Седанки и Чайки. Просим горожан соблюдать правила. Не рискуйте жизнью, не выходите на лёд там, где это запрещено, — прокомментировал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что бывает с теми, кто пренебрегает здравым смыслом, нарушает запреты и гордо выезжает на лёд на «железном коне».

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#Новости#Владивосток#Рейд#Приморский край#Лед
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