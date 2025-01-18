Пошёл за рыбкой, вернулся со штрафом: во Владивостоке проводят рейды на льду заливов

Posted 18 января, 03:23
Published 18 января, 03:23
Modified 18 января, 03:25
Updated 18 января, 03:25
Администрация Владивостока регулярно проводит рейды по безопасности на льду. Очередной состоялся на днях. Сотрудники полиции, ГИМС, специалисты мэрии отправились в район станции Океанская и душевно поговорили с любителями зимней рыбалки, которые сидят на льду Амурского залива с раннего утра до вечера.
Но задушевные разговоры, в ходе которых адептам подлёдного лова напоминали о правилах безопасного поведения на льду, велись только с теми, кто добрался до места ловли от берега своим ходом — пешим. Любителям комфорта, отважно выехавшим на лёд на автомобилях, были выписаны и вручены протоколы об административных правонарушениях. Хорошо провели время — вместе с корюшкой поймали штраф — от 1,5 до 50 тысяч рублей.
При этом в пресс-службе администрации Владивостока отмечают, что цель рейдов — не оштрафовать как можно больше легкомысленных автомобилистов-рыболовов, а сохранить здоровье и жизнь тем, кто не понимает, как опасно передвигаться по тонкому льду на тяжёлой машине.
— В этом году с учётом погодных условий на территориях Амурского и Уссурийского заливов не сформировалось надёжное ледовое покрытие. В частности, высокую опасность представляют прогулки по льду в районе Спортивной Набережной, Седанки и Чайки. Просим горожан соблюдать правила. Не рискуйте жизнью, не выходите на лёд там, где это запрещено, — прокомментировал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что бывает с теми, кто пренебрегает здравым смыслом, нарушает запреты и гордо выезжает на лёд на «железном коне».