Пошёл за рыбкой, вернулся со штрафом: во Владивостоке проводят рейды на льду заливов

Но задушевные разговоры, в ходе которых адептам подлёдного лова напоминали о правилах безопасного поведения на льду, велись только с теми, кто добрался до места ловли от берега своим ходом — пешим. Любителям комфорта, отважно выехавшим на лёд на автомобилях, были выписаны и вручены протоколы об административных правонарушениях. Хорошо провели время — вместе с корюшкой поймали штраф — от 1,5 до 50 тысяч рублей.