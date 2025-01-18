Скоро ли приморцы начнут работать на четырехдневке и что они об этом думают?

— Меня как маму детсадовца и школьницы волнует вопрос: ну хорошо, у меня выходные в пятницу, субботу и воскресенье, а у моих детей? — говорит жительница Трудового Лидия. — Тут во многих школах пятидневку-то не могут никак сделать, дети по субботам учатся. А уж четыре дня… То есть учителя, воспитатели будут работать, как работали? А врачи? Поликлиники те же, больницы, в них что — дежурные смены будут три дня в неделю вместо двух? У меня знакомая года два назад ногу сломала в субботу, так ее прооперировали только в понедельник, потому что выходные… Загипсовали ногу и два дня мариновали в палате. А потом операция… Нет, не могу сказать, что с идеей четырехдневки так уж все понятно.