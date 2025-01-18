Скоро ли приморцы начнут работать на четырехдневке и что они об этом думают?

Posted 18 января, 01:21
Published 18 января, 01:21
Modified 18 января, 01:23
Updated 18 января, 01:23
Будет ли введена четырехдневная рабочая неделя и как скоро — в этом разбирались «Новые Известия».
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил — в очередной раз — перевести россиян на такой режим работы. Правда, он уточнил — мол, не прямо вот завтра, а в будущем, когда произойдет автоматизация рабочих процессов и роботизация труда.
Но заволновались жители страны, и в том числе приморцы, уже сегодня.
— Мне интересно только одно — урежут ли мне зарплату или оставят на том же уровне, если вместо пяти дней я буду работать четыре, — говорит жительница Владивостока Мария Зуева. — И сократят ли список моих рабочих обязанностей, или мне придется успевать в четыре дня делать то, что я делала за пять… Опять же вопрос интересный — если нам станут платить за четыре дня, пересчитают ли, например, банки платежи по кредитам? Вообще пока я не готова сказать, что идея четырехдневки меня вдохновляет.
В 2023 году проводился даже опрос, согласно которому почти половина жителей страны (49%) выступает за четыре рабочих дня вместо пяти, но с маааааленькой оговоркой: если им сохранят действующую зарплату. Интересно, что более половины из тех, кто не против четырёхдневки, намерены дополнительный выходной потратить… на подработку. Вспоминается анекдот про «если бы я был царем, я бы еще немножко шил на заказ»…
Работодатели же категорически против уменьшения количества рабочих дней — тем более с сохранением зарплаты как за пять. Энтузиазм четырехдневка вызвала только у 2% из них. Еще 2% заявили, что даже вводили ее у себя в организации, но позже отказались — невыгодно для компании.
— Работать четыре дня в неделю и сегодня могут матери с детьми или студенты, совмещающие работу и учебу», — отметила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. — Такая возможность прописана в Трудовом кодексе и называется неполной рабочей неделей.
А вот Татьяна Кожевникова, эксперт по управлению персоналом Института экономики роста им. П. А. Столыпина, подсчитала: доходы тех, кто на сдельной оплате, упадут на 20% при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Не пострадают те, у кого фиксированная зарплата — и то при условии, что ее не снизят.
— Меня как маму детсадовца и школьницы волнует вопрос: ну хорошо, у меня выходные в пятницу, субботу и воскресенье, а у моих детей? — говорит жительница Трудового Лидия. — Тут во многих школах пятидневку-то не могут никак сделать, дети по субботам учатся. А уж четыре дня… То есть учителя, воспитатели будут работать, как работали? А врачи? Поликлиники те же, больницы, в них что — дежурные смены будут три дня в неделю вместо двух? У меня знакомая года два назад ногу сломала в субботу, так ее прооперировали только в понедельник, потому что выходные… Загипсовали ногу и два дня мариновали в палате. А потом операция… Нет, не могу сказать, что с идеей четырехдневки так уж все понятно.
По мнению экспертов, например, предпринимателя Сергея Соколова, короткая неделя выгодна только бюджетникам. Реальному сектору экономики — нет. В этом не заинтересованы ни сами сотрудники, чьи зарплаты привязаны к выполнению плана, ни работодатели, которым придется искать больше людей.
При переходе на четырехдневную рабочую неделю работодателям придется искать новых сотрудников по совместительству на те должности, для которых необходимо физическое присутствие на рабочем месте: врачи, учителя, сотрудники индустрии гостеприимства и так далее.
— Это также ведет к росту расходов и снижает производительность труда, так как такие «подменные» работники обычно менее квалифицированные и мотивированные, чем штатный персонал, — пояснила Татьяна Кожевникова.
Жители Приморского края пока что не в восторге от идеи короткой рабочей недели. И не только по чисто практическим соображениям.
— А мы что, так сильно устали трудиться? — спрашивает жительница Владивостока Любовь. — Что, прям жилы рвем и на семь потов на работе исходим, что прямо подавай еще выходной? Помните корабль «Аксиома» в мультфильме «Валли» (12+), где толстенькие земляне ничего не делали, даже двигаться разучились, у них был вечный выходной, а работали за них и принимали решения роботы? Это что — идиллия, что ли? Кому нужно такое будущее?
Так что пока очевидно — идею четырехдневной рабочей недели надо обдумывать и обдумывать. Тут с кондачка решать не стоит.