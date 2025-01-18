Словно черти за ним гнались: момент жёсткого ДТП попал на видео во Владивостоке

Posted 18 января, 05:11
Published 18 января, 05:11
Modified 18 января, 05:13
Updated 18 января, 05:13
Как сообщают в новых медиа, под утро в районе поворотного кольца на Шилкинской и Нагорного парка водитель, управлявший автомобилем Toyota LiteAce, не справился с управлением.
В итоге автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дорожное ограждение и дорожный знак. К счастью, водитель и пассажир остались живы, но они госпитализированы.
Видео, на котором запечатлён момент ДТП, производит сильное впечатление и заставляет задуматься.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о неприятном ДТП в Приморском крае.