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Posted 18 января, 05:11

Published 18 января, 05:11

Modified 18 января, 05:13

Updated 18 января, 05:13

Во Владивостоке камеры зафиксировали момент жёсткого ДТП

Словно черти за ним гнались: момент жёсткого ДТП попал на видео во Владивостоке

18 января 2025, 05:11
Фото: 1MI.

Во Владивостоке камеры зафиксировали момент жёсткого ДТП

Сюжет
ДТП
Момент жёсткого ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Шилкинской, в районе дома № 10а, зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Зрелище не из тех, что хочется увидеть ещё раз.

Как сообщают в новых медиа, под утро в районе поворотного кольца на Шилкинской и Нагорного парка водитель, управлявший автомобилем Toyota LiteAce, не справился с управлением.

Видео: autogarant_vl.

В итоге автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дорожное ограждение и дорожный знак. К счастью, водитель и пассажир остались живы, но они госпитализированы.

Видео: autogarant_vl.

Видео, на котором запечатлён момент ДТП, производит сильное впечатление и заставляет задуматься.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о неприятном ДТП в Приморском крае.

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#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#ДТП#Происшествия
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