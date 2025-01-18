Словно черти за ним гнались: момент жёсткого ДТП попал на видео во Владивостоке

Во Владивостоке камеры зафиксировали момент жёсткого ДТП

Сюжет ДТП

Момент жёсткого ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Шилкинской, в районе дома № 10а, зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Зрелище не из тех, что хочется увидеть ещё раз.

Как сообщают в новых медиа, под утро в районе поворотного кольца на Шилкинской и Нагорного парка водитель, управлявший автомобилем Toyota LiteAce, не справился с управлением. Видео: autogarant_vl . В итоге автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на дорожное ограждение и дорожный знак. К счастью, водитель и пассажир остались живы, но они госпитализированы. Видео: autogarant_vl . Видео, на котором запечатлён момент ДТП, производит сильное впечатление и заставляет задуматься. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о неприятном ДТП в Приморском крае. Слетел с дороги и опрокинулся: автомобиль попал в жуткое ДТП в Приморье — видео Узнать подробнее