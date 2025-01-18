ВЭБ. РФ: в 2024 году на Дальнем Востоке и Арктике одобрили 17 проектов на 221 млрд руб

Posted 18 января, 00:00
Published 18 января, 00:00
Modified 18 января, 00:00
Updated 18 января, 00:00
«В нашей ответственности находится задачи по улучшению качества жизни 10,5 млн граждан Российской Федерации на Дальнем Востоке и в Арктике. Работать в тот период времени, в который мы сейчас живём, надо не просто хорошо, а очень хорошо», — открыл совещание Юрий Трутнев.
Так, в прошлом году для реализации на территориях Дальнего Востока и Арктики в рамках льготного финансирования ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития одобрено 17 новых проектов на общую сумму 221 миллиард рублей. Их реализация позволит создать свыше 2 тысяч рабочих мест.
Об этом заявил на совещании зампредседателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
Льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России — это механизм, разработанный для привлечения инвесторов и реализации социально-значимых проектов на Дальнем Востоке.
Примечательно, что большая часть согласованных проектов — проекты из мастер-планов. Они направлены на развитие туризма, обновление городских пространств и общественного транспорта и модернизацию аэропортовой инфраструктуры.
Один из главных фокусов в работе на 2025 год — поддержка инвестиционных проектов с высокой экономической эффективностью. Кроме того, упор будет сделан на проекты в сфере технологий и туризма, а также совместную с Минвостокразвития России проработку дополнительных инструментов финансирования приоритетных программ.
«В 2024 году в рамках механизма льготного финансирования ВЭБ.РФ одобрено финансирование 17 новых проектов общим объемом более 220 млрд рублей, их реализация обеспечит создание более 2 тысяч рабочих мест в макрорегионе. Проекты направлены на стимулирование туристической отрасли, улучшение городской среды, обновление общественного транспорта и модернизацию аэропортовой инфраструктуры. В целом, с момента запуска механизм льготного финансирования позволит реализовать проекты общей стоимостью более 1,6 трлн руб. Приоритетом 2025-го года для нас станет поддержка проектов с высокой экономической эффективностью, в особом фокусе — проекты в сфере технологий и туризма. Также совместно с Минвостокразвития мы прорабатываем дополнительные инструменты финансирования проектов», — резюмировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.