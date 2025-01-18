ВЭБ. РФ: в 2024 году на Дальнем Востоке и Арктике одобрили 17 проектов на 221 млрд руб

Один из главных фокусов в работе на 2025 год — поддержка инвестиционных проектов с высокой экономической эффективностью. Кроме того, упор будет сделан на проекты в сфере технологий и туризма, а также совместную с Минвостокразвития России проработку дополнительных инструментов финансирования приоритетных программ.