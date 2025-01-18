Вот так счастье привалило: двойни во Владивостоке рождаются одна за другой

Вторыми на свет деловито и солидно, как и подобает мужчинам, появились на свет два мальчика — первый родился весом 3130 граммов и ростом 48 см, а его младший брат появился спустя минуту весом 2915 и ростом на сантиметр меньше. Пацанов и маму дома, в селе Веденка Дальнереченского района, будут встречать папа и старшая сестра.