Вот так счастье привалило: двойни во Владивостоке рождаются одна за другой

Posted 18 января, 05:45
Published 18 января, 05:45
Modified 18 января, 05:47
Updated 18 января, 05:47
В пресс-службе министерства здравоохранения Приморского края рассказали: первыми закричали «уа» две девчушки весом 2480 граммов и ростом 47 см — старшая, младшая на минуту — 2350 граммов ростом 45 см. Дома в Находке малышек и маму ждут счастливый папа, два старших брата и сестра.
Вторыми на свет деловито и солидно, как и подобает мужчинам, появились на свет два мальчика — первый родился весом 3130 граммов и ростом 48 см, а его младший брат появился спустя минуту весом 2915 и ростом на сантиметр меньше. Пацанов и маму дома, в селе Веденка Дальнереченского района, будут встречать папа и старшая сестра.
Третьи двойняшки — тоже мальчики. Домой вместе с мамой ребята (старший 2920 граммов и ростом 48 см, второй, появившийся через 7 минут после братика, — 2700 граммов, а ростом — 47 см) вернутся в Большой Камень, где их с нетерпением ждут.
— И новорожденные, и мамочки чувствуют себя хорошо. Это самое главное для всех. Через несколько дней все они уже будут готовы к выписке, — рассказали в пресс-службе минздрава, подчеркнув, что, конечно, три двойни за сутки — это едва ли не рекорд и кроме того — серьёзный вызов для медиков. Но сотрудники перинатального центра готовы к самым неожиданным ситуациям.
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