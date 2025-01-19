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Posted 19 января, 01:20

Published 19 января, 01:20

Modified 19 января, 01:22

Updated 19 января, 01:22

Большие деньги для приморских трудяг: кто в регионе получает больше ста тысяч?

Большие деньги для приморских трудяг: кто в регионе получает больше ста тысяч?

19 января 2025, 01:20
Фото: Изображение Midjourney.
На начало января 2025 года в Приморье открыто 2,3 тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. 13% таких предложений связаны с вахтовой занятостью, а наиболее востребованными профессиями стали менеджеры по продажам, водители и машинисты.

В числе самых высокооплачиваемых вакансий на январь — руководитель студии дизайна с зарплатой от 150 до 500 тысяч рублей, бренд-шеф грузинских ресторанов (500–600 тысяч рублей), менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч рублей). Также востребованы сетевые инженеры и руководители подразделений с предложениями от 350 тысяч рублей.

Среди вакансий, не требующих узкой специализации, выделяются водители-курьеры (до 195 тысяч рублей) и водители-экспедиторы (от 300 тысяч рублей). Кроме того, в ТОП вошли врачи-косметологи и финансовые советники с доходом от 300 тысяч рублей.

На высокую зарплату также могут рассчитывать специалисты в продажах (16% всех вакансий), а также работники транспортной отрасли, включая водителей и машинистов (13%). Мониторинг вакансий в Приморье показывает, что такие предложения есть как для офисных сотрудников, так и для специалистов рабочих профессий.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Зарплата#Продажи#Вакансии#Приморский край#Водители#Приморье
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