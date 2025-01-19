Большие деньги для приморских трудяг: кто в регионе получает больше ста тысяч?

На высокую зарплату также могут рассчитывать специалисты в продажах (16% всех вакансий), а также работники транспортной отрасли, включая водителей и машинистов (13%). Мониторинг вакансий в Приморье показывает, что такие предложения есть как для офисных сотрудников, так и для специалистов рабочих профессий.