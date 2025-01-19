Большие деньги для приморских трудяг: кто в регионе получает больше ста тысяч?

Posted 19 января, 01:20
Published 19 января, 01:20
Modified 19 января, 01:22
Updated 19 января, 01:22
В числе самых высокооплачиваемых вакансий на январь — руководитель студии дизайна с зарплатой от 150 до 500 тысяч рублей, бренд-шеф грузинских ресторанов (500–600 тысяч рублей), менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч рублей). Также востребованы сетевые инженеры и руководители подразделений с предложениями от 350 тысяч рублей.
Среди вакансий, не требующих узкой специализации, выделяются водители-курьеры (до 195 тысяч рублей) и водители-экспедиторы (от 300 тысяч рублей). Кроме того, в ТОП вошли врачи-косметологи и финансовые советники с доходом от 300 тысяч рублей.
На высокую зарплату также могут рассчитывать специалисты в продажах (16% всех вакансий), а также работники транспортной отрасли, включая водителей и машинистов (13%). Мониторинг вакансий в Приморье показывает, что такие предложения есть как для офисных сотрудников, так и для специалистов рабочих профессий.