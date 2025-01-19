vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 03:04

Published 19 января, 03:04

Modified 19 января, 03:06

Updated 19 января, 03:06

ГИБДД разобралось со «старой проблемой»

ГИБДД разобралось со «старой проблемой»

19 января 2025, 03:04
Фото: 1MI.
Сюжет
ГИБДД
В России с 1 марта 2025 года вступают в силу новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД, которые упростят ряд процедур для автовладельцев.

Главное новшество — полис ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Теперь автомобили можно будет снимать с учета сразу в день продажи, без стандартного 10-дневного ожидания. Для этого договор купли-продажи нужно оформить через портал «Госуслуги» или у нотариуса.

Однако вводится и новое требование: при отсутствии оплаты утилизационного сбора регистрационные действия будут невозможны.

#Новости#Общество#Дальний Восток#ГИБДД#Владивосток#Госуслуги#ОСАГО#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика