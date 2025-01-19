ГИБДД разобралось со «старой проблемой»

Posted 19 января, 03:04
Published 19 января, 03:04
Modified 19 января, 03:06
Updated 19 января, 03:06
Главное новшество — полис ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Теперь автомобили можно будет снимать с учета сразу в день продажи, без стандартного 10-дневного ожидания. Для этого договор купли-продажи нужно оформить через портал «Госуслуги» или у нотариуса.
Однако вводится и новое требование: при отсутствии оплаты утилизационного сбора регистрационные действия будут невозможны.