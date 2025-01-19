ГИБДД разобралось со «старой проблемой»

Главное новшество — полис ОСАГО больше не будет обязательным документом при регистрации транспортного средства. Теперь автомобили можно будет снимать с учета сразу в день продажи, без стандартного 10-дневного ожидания. Для этого договор купли-продажи нужно оформить через портал «Госуслуги» или у нотариуса.