Итоги недели в Приморье: дебошир на джипе, аномальное тепло и иностранный преступник

Posted 19 января, 09:08
Published 19 января, 09:08
Modified 19 января, 09:10
Updated 19 января, 09:10
«Одно кило или весь мешок?!»
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Фото с иномаркой, которую угнали на Русской во Владивостоке, появилось в сети. Снимок сделали с водительского сиденья.