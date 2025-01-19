vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 09:08

Published 19 января, 09:08

Modified 19 января, 09:10

Updated 19 января, 09:10

Итоги недели в Приморье: дебошир на джипе, аномальное тепло и иностранный преступник

Итоги недели в Приморье: дебошир на джипе, аномальное тепло и иностранный преступник

19 января 2025, 09:08
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Тигр
Самые важные события недели с 13 по 19 января — в обзоре «Восток-Медиа»

«Одно кило или весь мешок?!»

Именно эту фразу из знаменитого монолога Михаила Жванецкого вспоминают жители Владивостока, глядя на цены на овощи в супермаркетах города. Они ползут все выше, хотя казалось бы — куда уж выше…

«Ты богат? Купи томат» — Цены на овощи вызвали волну негодования в Приморье — фото
Узнать подробнее

Какие плюс два?

Аномально тёплый январь изумляет приморцев — накануне Крещения по краю местами температура воздуха показывала плюсовые значения. Неужели вот оно, глобальное потепление?

Картина называется «Не ждали»: в Приморье вместо морозов — плюсовая температура
Узнать подробнее

Иностранный преступник

Сотрудники полиции Приморья нашли и задержали опасного иностранца. Мужчину объявили в международный розыск, его искал Интерпол.

Опасного иностранного преступника искал Интерпол: его задержали в Приморском крае
Узнать подробнее

«Золотые» тушки

Свыкнуться с умопомрачительными ценами на овощи сложно. Но заоблачная стоимость еще одного весьма популярного продукта вновь удивляет жителей Владивостока.

«Я дурею с этой прикормки»: «золотые» тушки для богачей появились в Приморье — фото
Узнать подробнее

Хищника, напавшего на человека под Дальнереченском, нашли и обезвредили

Тигр, напавший на человека в Дальнереченском районе Приморья, найден и обезврежен. Причины, которые заставили животное проявить агрессию, выяснятся в ходе обследования трупа краснокнижного хищника.

Застрелен при попытке нападения: как оборвался путь полосатого убийцы в Приморье
Узнать подробнее

Новость дня — дерзкий угон дорогой иномарки и несколько аварий в центре Владивостока

Водитель стал виновником настоящего безумия во Владивостоке. Он не только пытался заехать в храм, но и протаранил автобус с пассажирами. Подробностями аварии поделились в мэрии.

Утренний угон Land Rover во Владивостоке может обернуться для 37-летнего хабаровчанина внушительным тюремным сроком. По запросу редакции «Восток-Медиа» эксперт в области права проанализировал инцидент и насчитал минимум три уголовные статьи в действиях мужчины, устроившего погром в центре города.

Страсти вокруг неадекватного водителя на внедорожнике постепенно утихают, но жители Приморского края продолжают активно обсуждать произошедшее. У некоторых получается даже пошутить по этому поводу.

Фото с иномаркой, которую угнали на Русской во Владивостоке, появилось в сети. Снимок сделали с водительского сиденья.

За его грехи заплатят все: подробности поездки неадеквата на джипе во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Тигр#Дороги#Итоги недели#Угон автомобиля#Дальнереченск#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика