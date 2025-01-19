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Posted 19 января, 02:53

Published 19 января, 02:53

Modified 19 января, 02:55

Updated 19 января, 02:55

Камень-гигант удалили из почки приморца

Камень-гигант удалили из почки приморца

19 января 2025, 02:53
Фото: Изображение Midjourney.
Приморские врачи спасли мужчину от потери жизненно важного органа, удалив камень диаметром 5,5 сантиметров, который практически полностью заполнил его почку.

Пациент три года жил с катетером-стентом, рассчитанным всего на месяц использования. Со временем стент сломался, что привело к образованию камня, угрожавшего сепсисом и полной утратой функции органа.

«Пациенту было проведено оперативное вмешательство в два этапа, — сообщил Николай Вечерка, заведующий отделением урологии „ВКБ№2“. — Сначала мы восстановили функцию полостной системы почки и раздробили камень с помощью лазерного оборудования. На втором этапе удалили оставшиеся фрагменты стента из мочеточника».

Сейчас мужчина выписан и находится в удовлетворительном состоянии. Этот случай подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Приморский край#Происшествия
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