Камень-гигант удалили из почки приморца

Posted 19 января, 02:53
Published 19 января, 02:53
Modified 19 января, 02:55
Updated 19 января, 02:55
Пациент три года жил с катетером-стентом, рассчитанным всего на месяц использования. Со временем стент сломался, что привело к образованию камня, угрожавшего сепсисом и полной утратой функции органа.
«Пациенту было проведено оперативное вмешательство в два этапа, — сообщил Николай Вечерка, заведующий отделением урологии „ВКБ№2“. — Сначала мы восстановили функцию полостной системы почки и раздробили камень с помощью лазерного оборудования. На втором этапе удалили оставшиеся фрагменты стента из мочеточника».
Сейчас мужчина выписан и находится в удовлетворительном состоянии. Этот случай подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью.