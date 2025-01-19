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Posted 19 января, 07:06

Published 19 января, 07:06

Modified 19 января, 07:08

Updated 19 января, 07:08

Картина дня в Приморье: аномальное тепло, большие деньги и проблемная молодежь

Картина дня в Приморье: аномальное тепло, большие деньги и проблемная молодежь

19 января 2025, 07:06
Сюжет
Картина дня
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Большие деньги

На начало января 2025 года в Приморье открыто 2,3 тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. 13% таких предложений связаны с вахтовой занятостью, а наиболее востребованными профессиями стали менеджеры по продажам, водители и машинисты.

В числе самых высокооплачиваемых вакансий на январь — руководитель студии дизайна с зарплатой от 150 до 500 тысяч рублей, бренд-шеф грузинских ресторанов (500–600 тысяч рублей), менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч рублей). Также востребованы сетевые инженеры и руководители подразделений с предложениями от 350 тысяч рублей.

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Новая проблема молодежи

19-летнего жителя Приморья спасли от двух инсультов за четыре дня врачи Находкинской городской больницы. Молодого человека доставили в тяжелом состоянии: он был частично парализован и не мог глотать.

Медики оперативно провели тромбоэкстракцию — сложнейшую процедуру по удалению тромбов из сосудов головного мозга. Уже на следующий день пациент начал говорить, а паралич ослаб. Однако спустя два дня у него произошел повторный инсульт, и потребовалась еще одна операция.

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Аномальное тепло

Неожиданно, но факт, — в Приморском крае стало по-весеннему тепло, несмотря на январь в календаре. Плюсовая температура вплоть до +5°C стала неожиданностью для Крещения.

Для некоторых жителей региона наступили идеальные январские выходные. Большая часть края ощущает небывалое тепло, — столбики термометров устремились ввысь к нулю. Более того, во многих районах распространилась плюсовая температура. В Спасске-Дальнем снег исчезает на глазах, делятся горожане.

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