Картина дня в Приморье: аномальное тепло, большие деньги и проблемная молодежь

В числе самых высокооплачиваемых вакансий на январь — руководитель студии дизайна с зарплатой от 150 до 500 тысяч рублей, бренд-шеф грузинских ресторанов (500–600 тысяч рублей), менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч рублей). Также востребованы сетевые инженеры и руководители подразделений с предложениями от 350 тысяч рублей.