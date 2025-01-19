Картина дня в Приморье: аномальное тепло, большие деньги и проблемная молодежь

Posted 19 января, 07:06
Published 19 января, 07:06
Modified 19 января, 07:08
Updated 19 января, 07:08
Большие деньги
На начало января 2025 года в Приморье открыто 2,3 тысячи вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей. 13% таких предложений связаны с вахтовой занятостью, а наиболее востребованными профессиями стали менеджеры по продажам, водители и машинисты.
В числе самых высокооплачиваемых вакансий на январь — руководитель студии дизайна с зарплатой от 150 до 500 тысяч рублей, бренд-шеф грузинских ресторанов (500–600 тысяч рублей), менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч рублей). Также востребованы сетевые инженеры и руководители подразделений с предложениями от 350 тысяч рублей.
Новая проблема молодежи
19-летнего жителя Приморья спасли от двух инсультов за четыре дня врачи Находкинской городской больницы. Молодого человека доставили в тяжелом состоянии: он был частично парализован и не мог глотать.
Медики оперативно провели тромбоэкстракцию — сложнейшую процедуру по удалению тромбов из сосудов головного мозга. Уже на следующий день пациент начал говорить, а паралич ослаб. Однако спустя два дня у него произошел повторный инсульт, и потребовалась еще одна операция.
Аномальное тепло
Неожиданно, но факт, — в Приморском крае стало по-весеннему тепло, несмотря на январь в календаре. Плюсовая температура вплоть до +5°C стала неожиданностью для Крещения.
Для некоторых жителей региона наступили идеальные январские выходные. Большая часть края ощущает небывалое тепло, — столбики термометров устремились ввысь к нулю. Более того, во многих районах распространилась плюсовая температура. В Спасске-Дальнем снег исчезает на глазах, делятся горожане.