Когда российским пенсионерам ждать повышения пенсий?

Согласно данным Росстата, инфляция за минувший год составила 9,52%, в то время как с начала 2025 года страховые пенсии были проиндексированы только на 7,3%. Разница в 2,22% и станет основой для доиндексации, которая затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.