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Posted 18 января, 23:01

Published 18 января, 23:01

Modified 18 января, 23:03

Updated 18 января, 23:03

Когда российским пенсионерам ждать повышения пенсий?

Когда российским пенсионерам ждать повышения пенсий?

18 января 2025, 23:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Пенсионеры
Правительство России рассматривает возможность проведения дополнительной индексации страховых пенсий с 1 февраля. Это связано с необходимостью компенсировать разницу между уровнем инфляции за 2024 год и уже произведенной корректировкой пенсий.

Согласно данным Росстата, инфляция за минувший год составила 9,52%, в то время как с начала 2025 года страховые пенсии были проиндексированы только на 7,3%. Разница в 2,22% и станет основой для доиндексации, которая затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

«Правительство до 1 февраля должно принять решение о доиндексации страховых пенсий. Это необходимо для обеспечения покупательной способности выплат и социальной справедливости», — считают эксперты.

Инициатива направлена на поддержку пенсионеров в условиях высоких цен и инфляционного давления. Новое повышение станет дополнительной мерой в комплексе социальной защиты граждан.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Россия#Пенсионеры#Владивосток#Росстат#Индексация#Социальная защита#Инфляция#Пенсии#Приморский край
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