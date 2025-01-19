Когда российским пенсионерам ждать повышения пенсий?

Posted 18 января, 23:01
Published 18 января, 23:01
Modified 18 января, 23:03
Updated 18 января, 23:03
Согласно данным Росстата, инфляция за минувший год составила 9,52%, в то время как с начала 2025 года страховые пенсии были проиндексированы только на 7,3%. Разница в 2,22% и станет основой для доиндексации, которая затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
«Правительство до 1 февраля должно принять решение о доиндексации страховых пенсий. Это необходимо для обеспечения покупательной способности выплат и социальной справедливости», — считают эксперты.
Инициатива направлена на поддержку пенсионеров в условиях высоких цен и инфляционного давления. Новое повышение станет дополнительной мерой в комплексе социальной защиты граждан.