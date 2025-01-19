Молодой приморец будет заново учиться жить: инсульты — новый бич молодежи?

Posted 19 января, 05:22
Published 19 января, 05:22
Modified 19 января, 05:24
Updated 19 января, 05:24
Медики оперативно провели тромбоэкстракцию — сложнейшую процедуру по удалению тромбов из сосудов головного мозга. Уже на следующий день пациент начал говорить, а паралич ослаб. Однако спустя два дня у него произошел повторный инсульт, и потребовалась еще одна операция.
По словам заместителя главного врача Дмитрия Потешкина, повторный инсульт всегда сложнее лечить, особенно при наличии сопутствующих заболеваний. В случае молодого человека причиной стал эндокардит — инфекционное воспаление сердца, вызвавшее повреждение клапанов и образование тромбов.
Врачи боролись за жизнь пациента более двух месяцев. После стабилизации его направили в медцентр ДВФУ, где успешно провели протезирование клапанов сердца. Сейчас парень проходит реабилитацию, учится ходить заново и постепенно восстанавливается.