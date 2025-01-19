Молодой приморец будет заново учиться жить: инсульты — новый бич молодежи?

Медики оперативно провели тромбоэкстракцию — сложнейшую процедуру по удалению тромбов из сосудов головного мозга. Уже на следующий день пациент начал говорить, а паралич ослаб. Однако спустя два дня у него произошел повторный инсульт, и потребовалась еще одна операция.