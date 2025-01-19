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Posted 19 января, 05:22

Published 19 января, 05:22

Modified 19 января, 05:24

Updated 19 января, 05:24

Молодой приморец будет заново учиться жить: инсульты — новый бич молодежи?

Молодой приморец будет заново учиться жить: инсульты — новый бич молодежи?

19 января 2025, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
19-летнего жителя Приморья спасли от двух инсультов за четыре дня врачи Находкинской городской больницы. Молодого человека доставили в тяжелом состоянии: он был частично парализован и не мог глотать.

Медики оперативно провели тромбоэкстракцию — сложнейшую процедуру по удалению тромбов из сосудов головного мозга. Уже на следующий день пациент начал говорить, а паралич ослаб. Однако спустя два дня у него произошел повторный инсульт, и потребовалась еще одна операция.

По словам заместителя главного врача Дмитрия Потешкина, повторный инсульт всегда сложнее лечить, особенно при наличии сопутствующих заболеваний. В случае молодого человека причиной стал эндокардит — инфекционное воспаление сердца, вызвавшее повреждение клапанов и образование тромбов.

Врачи боролись за жизнь пациента более двух месяцев. После стабилизации его направили в медцентр ДВФУ, где успешно провели протезирование клапанов сердца. Сейчас парень проходит реабилитацию, учится ходить заново и постепенно восстанавливается.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Находка#Инсульт#Приморский край#Приморье#Медицинская помощь#Реабилитация
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