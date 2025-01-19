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Posted 19 января, 05:59

Published 19 января, 05:59

Modified 19 января, 06:36

Updated 19 января, 06:36

Приморские школьники ликуют: депутаты хотят «обрезать» ОГЭ

Приморские школьники ликуют: депутаты хотят «обрезать» ОГЭ

19 января 2025, 05:59
Фото: 1MI.
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НИ
В России могут сократить число обязательных экзаменов для выпускников 9-х классов, сообщают журналисты издания «Новые известия». Законопроект, предложенный депутатами, предусматривает сдачу ОГЭ только по русскому языку и математике вместо нынешних четырёх дисциплин.

Сторонники нововведения считают, что это снизит нагрузку на школьников и откроет доступ к профессиональному образованию для большего числа подростков.

«Количество бюджетных мест в колледжах будет рассчитываться отдельно для местных и приезжих абитуриентов, что обеспечит доступность образования в своём регионе», — поясняет один из авторов инициативы Артур Таймазов.

Однако критики опасаются, что нововведение ещё больше упростит школьное образование. «Четыре экзамена — это минимум, чтобы дети хотя бы что-то учили. С таким подходом скоро и русский язык уберут из обязательных», — возмущаются комментаторы в сети.

Некоторые родители видят в ОГЭ источник стресса для детей. «Экзамены превращаются в бюрократическую машину, которая подавляет и детей, и родителей», — пишет отец девятиклассника.

Помощник президента Владимир Мединский также предложил сократить сроки школьного обучения, считая 11-летнее образование «роскошью». По его словам, молодёжь должна раньше получать профессиональные навыки.

Однако преподаватели вузов отмечают, что нынешние выпускники школ приходят с недостатком базовых знаний. Это вызывает опасения, что упрощение экзаменов приведёт к дальнейшему снижению уровня подготовки.

Реформа ОГЭ может стать одной из самых обсуждаемых тем в российской образовательной системе, поскольку затрагивает интересы миллионов школьников и их родителей.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#НИ#Приморский край
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