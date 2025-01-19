Приморские школьники ликуют: депутаты хотят «обрезать» ОГЭ

Posted 19 января, 05:59
Published 19 января, 05:59
Modified 19 января, 06:36
Updated 19 января, 06:36
Сторонники нововведения считают, что это снизит нагрузку на школьников и откроет доступ к профессиональному образованию для большего числа подростков.
«Количество бюджетных мест в колледжах будет рассчитываться отдельно для местных и приезжих абитуриентов, что обеспечит доступность образования в своём регионе», — поясняет один из авторов инициативы Артур Таймазов.
Однако критики опасаются, что нововведение ещё больше упростит школьное образование. «Четыре экзамена — это минимум, чтобы дети хотя бы что-то учили. С таким подходом скоро и русский язык уберут из обязательных», — возмущаются комментаторы в сети.
Некоторые родители видят в ОГЭ источник стресса для детей. «Экзамены превращаются в бюрократическую машину, которая подавляет и детей, и родителей», — пишет отец девятиклассника.
Помощник президента Владимир Мединский также предложил сократить сроки школьного обучения, считая 11-летнее образование «роскошью». По его словам, молодёжь должна раньше получать профессиональные навыки.
Однако преподаватели вузов отмечают, что нынешние выпускники школ приходят с недостатком базовых знаний. Это вызывает опасения, что упрощение экзаменов приведёт к дальнейшему снижению уровня подготовки.
Реформа ОГЭ может стать одной из самых обсуждаемых тем в российской образовательной системе, поскольку затрагивает интересы миллионов школьников и их родителей.