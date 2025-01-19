Туман и гололед: погода в Приморье на 19 января

Ясная погода с переменной облачностью будет в Уссурийске. Температура +1…+3 °C, ветер юго-западный умеренный. Переменная облачность, днем в Находке возможны гололед и туман. Температура -2…-4 °C, ветер слабый до умеренного. Жителям региона советуют быть внимательными на дорогах из-за скользкого покрытия.