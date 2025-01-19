Туман и гололед: погода в Приморье на 19 января

Posted 19 января, 04:26
Published 19 января, 04:26
Modified 19 января, 04:28
Updated 19 января, 04:28
Северо-западный ветер будет умеренным, температура днем варьируется от -6 до +5 °C, сообщает Примгидромет. Переменная облачность без осадков ожидается во Владивостоке. Днем температура -1…+1 °C. Утром вероятны гололедица и туман, ветер слабый до умеренного.
Ясная погода с переменной облачностью будет в Уссурийске. Температура +1…+3 °C, ветер юго-западный умеренный. Переменная облачность, днем в Находке возможны гололед и туман. Температура -2…-4 °C, ветер слабый до умеренного. Жителям региона советуют быть внимательными на дорогах из-за скользкого покрытия.