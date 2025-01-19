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Posted 19 января, 04:26

Published 19 января, 04:26

Modified 19 января, 04:28

Updated 19 января, 04:28

Туман и гололед: погода в Приморье на 19 января

Туман и гололед: погода в Приморье на 19 января

19 января 2025, 04:26
Сюжет
Погода
Синоптики прогнозируют в Приморье облачную погоду с редкими прояснениями, обусловленную полем пониженного атмосферного давления. Осадков практически не ожидается, однако утром возможны туман и гололед.

Северо-западный ветер будет умеренным, температура днем варьируется от -6 до +5 °C, сообщает Примгидромет. Переменная облачность без осадков ожидается во Владивостоке. Днем температура -1…+1 °C. Утром вероятны гололедица и туман, ветер слабый до умеренного.

Ясная погода с переменной облачностью будет в Уссурийске. Температура +1…+3 °C, ветер юго-западный умеренный. Переменная облачность, днем в Находке возможны гололед и туман. Температура -2…-4 °C, ветер слабый до умеренного. Жителям региона советуют быть внимательными на дорогах из-за скользкого покрытия.

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